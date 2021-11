Peste 80 la suta din scolile valcene isi incep cursurile cu prezenta fizica! Cati dintre profesori s-au vaccinat FICTIV?! De ce se UMFLA cifrele vaccinarilor?!

Din situatiile privitoare la personalul vaccinat din invatamantul valcean afisate pe site-ul Inspectoratului Scolar Valcea – www.isjvl.ro – reiese ca, in doar 2 zile, cadrele didactice din judet au luat cu asalt centrele de vaccinare. Mai exista si posibilitatea ca unii dintre angajatii din educatie sa nu fi fost sinceri in declaratiile pe proprie raspundere! Dar prinde orbul, scoate-i ochii! In data de 3 noiembrie – situatia era aceasta: https://isjvl.ro/2021/11/03/ponderea-personalului-vaccinat-din-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-din-judetul-valcea/, iar la doar 2 zile, in data de 5 noiembrie, numarul profesorilor vaccinati a crescut spectaculos, dupa cum puteti vizualiza aici: https://isjvl.ro/2021/11/05/ponderea-personalului-vaccinat-din-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-din-judetul-valcea-la-05-11-2021/

Cadrele didactice au dat declaratii pe proprie raspundere ca sunt vaccinate, nimeni nu a verificat daca este adevarat! Conducerile scolilor au pus presiune, in multe dintre cazuri, pe profesori sa se vaccineze, iar pe multi dintre acestia nu i-a durut gura sa spuna ca Da s-au vaccinat! Cine poate sa creada ca, in 2 zile, procentul vaccinarilor a crescut cu peste 30 la suta in multe dintre scolile din judet?! Spre exemplu la Seminarul Teologic – numarul vaccinarilor aproape s-a dublat in doar 2 zile!!! Si Mos Craciun vine vara! Sa fim seriosi!

Din punctul nostru de vedere este ABERANT sa inceapa scoala cu prezenta FIZICA in conditiile in care Covid-19 provoaca peste 500 de decese zilnic, iar copiii sunt si ei foarte afectati de aceasta noua varianta a coronavirusului!

Haosul continua!

Tiberiu Pirnau

Ponderea personalului vaccinat din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Valcea la 05.11.2021