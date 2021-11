Mircia Gutău se ține de promisiune! În iarnă, Primăria Râmnicului menține preţul de facturare către populaţie a energiei termice

La inițiativa primarului Mircia Gutău, Primăria Râmnicului a întocmit un proiect de hotărâre de consiliu local, ce va fi supus aprobării în luna decembrie, privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a preţului de facturare către populaţie. Astfel, se va aproba preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice de 303,41 lei/Gcal fără TVA, respectiv 361,06 lei/Gcal, inclusiv TVA 19%, până la data de 12 ianuarie 2022, şi 318,58 lei/Gcal, inclusiv TVA 5%, începând cu data de 13 ianuarie 2022, compus din următoarele tarife: preţ de producere – 183,24 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Decizia ANRE nr.1973/27.10.2021; tarif de transport – 36,14 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Aviz ANRSC nr.408532/25.04.2016; tarif de distribuție – 84,03 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Aviz ANRSC nr.408532/25.04.2016.

Se va mai aproba menţinerea preţului energiei termice facturată populaţiei în cuantum de 298,73 lei/Gcal inclusiv TVA 19%, până la data de 12 ianuarie 2022 şi aprobarea preţului energiei termice facturată populaţiei în cuantum de 263,58 lei/Gcal inclusiv TVA 5%, începând cu data de 13 ianuarie 2022. Diferenţa dintre preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată populaţiei de 361,06 lei/Gcal, inclusiv TVA 19% şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 298,73 lei/Gcal inclusiv TVA 19%, în cuantum de 62,33 lei/Gcal, inclusiv TVA, valabil până la data de 12 ianuarie 2022, şi diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 318,58 lei/Gcal, inclusiv TVA 5% şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 263,58 lei/Gcal inclusiv TVA 5%, în cuantum de 55,00 lei/Gcal, inclusiv TVA 5%, va fi asigurată din bugetul local al municipiului în perioada ianuarie-martie 2022.

La data 16.11.2021, societatea CET Govora a înaintat Primăriei spre analiză şi aprobare, propunerea de majorare a preţului pentru activitatea de producere, transport şi distribuţie a energiei termice furnizate în sistem centralizat, în Municipiul Râmnicu Vâlcea, conform Deciziei ANRE nr. 1973 din 27.10.2021, prin care a fost aprobat preţul de producere de 157,56 lei Mwh respectiv 183,24 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată populaţiei sub formă do apă fierbinte în perioada niembrie-decembrie 2021 şi în anul 2022-perioada ianuarie-martie destinată SACET, din centrala CET Govora. Prin majorarea preţului de producere a energiei termice de la 150,19 lei/Gcal exclusiv TVA, la 183,24 lei/Gcal, conform Deciziei ANRE, cu menţinerea tarifelor pentru transport şi distribuţie aprobate prin HCL nr. 189/30.09.2021, respectiv 36,14 lei/Gcal -tarif de transport şi 84,03 lei/Gcal – tarif de distribuţie, rezultă preţul total al energiei termice sub formă de apă fierbinte solicitat spre aprobare, de 303,41 lei/Gcal exclusiv TVA. respectiv 361,06 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%. De menţionat că începând cu data de 13 ianuarie 2022, sunt aplicabile prevederile din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, conform cărora TVA-ul pentru energia termică destinată populaţiei va fi de 5%.