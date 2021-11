Măsuri de siguranță ale șoferilor pentru sezonul de iarnă – Pregătește mașina corespunzător pentru drumuri bune 

Anvelopele de iarnă te ajută să faci față mai multor provocări. Pe lângă condițiile meteo, zăpadă sau gheață, adică factori de risc pentru siguranța ta, poți întâlni drumuri de iarnă sau off-road. În toate aceste cazuri acumulate, mașina ta are nevoie mai mult ca oricând de o tracțiune puternică, iar tu de un control cât mai bun al anvelopelor.

Dacă tot am atins subiectul condițiilor meteo, atunci probabil că întrebarea ta este: cât de aspră trebuie să fie vremea, astfel încât să îți poți da seama că a sosit timpul pentru anvelope de iarnă? Răspunsul este următorul: dacă locuiești într-o zonă cu temperaturi constante sub 7°C (zona de munte, de exemplu) sau conduci în condiții specifice anotimpului de iarnă (zăpadă, polei, îngheț etc.), anvelopele de iarnă sunt o necesitate.