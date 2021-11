ITM Vâlcea va realiza controale „la sânge”! In vizor: comercializarea articolelor pirotehnice în perioada Sărbătorilor de Iarnă

În perioada Sărbătorilor de Iarnă se utilizează în mod frecvent articole pirotehnice, care printr-o folosire necorespunzătoare pot duce la vătămări corporale, înregistrându-se cazuri frecvente de astfel de evenimente la persoanele sub vârsta de 18 ani. Evenimente grave s-au petrecut în anii anteriori, atât în țară, cât și în străinătate, soldate cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, provocând mari pagube materiale și chiar umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în jurul acestor depozite. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice de aplicare a prevederilor legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 536/2002 cu modificările și completările ulterioare, articolele pirotehnice se clasifică în următoarele categorii: categoria F1, având nivel foarte scăzut de risc, destinate divertismentului, care pot fi utilizate în spații restrânse sau în interiorul clădirilor cu destinația de locuință (ex.: focuri bengale, pocnitori de Crăciun, jerbe, pocnitori cu confeti, pocnitori pentru petreceri, bobițe explozive etc.); categoria F2, având nivel scăzut de risc, destinate divertismentului, care pot fi utilizate în exterior, în spații restrânse și exclusiv de pirotehnicieni (petarde luminoase, pocnitori săltărețe, morișcă săltăreață, minirachete, candele romane, morișcă zburătoare etc.); categoria F3, având nivel mediu de risc, destinate divertismentului, care pot fi utilizate în exterior, în spații deschise, vaste și exclusiv de pirotehnicieni (ex.: roți zburătoare, petarde, tub cu tragere, candele romane, jerbe, focuri bengale etc.); categoria F4, având nivel mare de risc, destinate divertismentului, care pot fi utilizate exclusiv de pirotehnicieni (ex.: mine, jerbe, rachete, candele romane, sori rotitori etc.); categoria T1, având nivel scăzut de risc, destinate scenei, care pot fi utilizate pe scenă, în interior sau exterior și exclusiv de pirotehnicieni; categoria T2, având nivel mare de risc, destinate scenei, care pot fi utilizate pe scenă, în interior sau exterior și exclusiv de pirotehnicieni; categoria P1, având nivel scăzut de risc, destinate altor scopuri decât divertisment și scenă (ex.: articole pirotehnice destinate vehiculelor, alte destinații tehnice); categoria P2, având nivel mare de risc, destinate altor scopuri decât divertisment și scenă, care pot fi manipulate sau utilizate exclusiv de pirotehnicieni (ex.: destinații tehnice).

Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale, cu excepția articolelor pirotehnice din categoriile F1 și P1 care pot fi deținute și utilizate de pesoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și categoria T1 care pot fi deținute și utilizate de pesoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T2 şi P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni şi numai în scopul pentru care sunt destinate, acestea fiind interzise comercializării către publicul larg. Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole și numai de către persoane juridice care au obţinut autorizaţie de a le deţine şi comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează.

Autorizaţiile eliberate se vizează anual de către autorităţile emitente. Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive. Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie prin intermediari neautorizaţi este interzisă. Pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4, trebuie obţinute acordurile prevăzute de legislația în vigoarelegislația ăn vigoarele (primărie, inspectoratul pentru situații de urgență și inspectoratul de poliție județean) cu cel puţin 48 de ore înainte.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului și cu respectarea prevederilor legale privind materiile explozive în vigoare.

Efectuarea operaţiunilor cu explozivi, respectiv lucrări de împuşcare, preparare de amestecuri explozive simple şi emulsii explozive, transport, manipulare, depozitare, gestionare, distrugere, precum şi alte operaţiuni specifice acestui domeniu, inclusiv prestarea unor servicii similare se efectuează numai de artificieri autorizați, iar utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F2, F3 şi F4, a articolelor pirotehnice din categoria P2, precum şi a articolelor pirotehnice de scenă se încredinţează numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnicieni.

Autorizarea artificierilor, respectiv a pirotehnicienilor se face de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa, care, conform prevederilor legale privind regimul materiilor explozive, eliberează carnet de artificier sau pirotehnician, acesta fiind dovada autorizării. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, în perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022, desfășoară acțiuni de verificare și control a respectării prevederilor legale privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea articolelor pirotehnice.