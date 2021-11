Dezvoltatorul imobiliar Romeo Iliescu i-a dat in judecata pe toți cei 12 consilieri locali din Râmnicu Vâlcea de la PNL și USR

Pe rolul Tribunalului Vâlcea, a fost înregistrat dosarul nr. 2920/90/2021, având ca reclamant firma SC Romeo Impex Com SRL (dezvoltatorul imobiliar Romeo Iliescu) și pârâți toți cei 12 consilieri locali din Râmnicu Vâlcea de la PNL și USR, primul termen fiind programat în data de 7 decembrie 2021. Reclamația a plecat de la faptul că în 4 (patru) ședințe de consiliu local a fost respins fără temei legal un PUZ care prevedea construirea unui clădiri în centrul municipiului. „Proiectul nostru, RAZ Tower, pentru care avem finalizată întreaga documentaţie tehnică, are în vedere edificarea unei clădiri mixte de spaţii comerciale, birouri şi locuinţe în centrul oraşului şi va fi arhitectural o clădire emblematică, dar în acelaşi timp contemporană pentru oraş şi centrul civic. Consilierii PNL şi USR nu sunt interesaţi de faptul că proiectul nostru RAZ Tower respectă toate condiţiile de legalitate şi a fost avizat anterior de către aparatul de specialitate din cadrul Primăriei. Mai mult, acest refuz este lipsit de orice motivaţie legală care ne-ar permite să remediem cumva proiectul nostru”, susținea reprezentantul SC Romeo Impex Com SRL.