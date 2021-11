Deputatul Eugen Neata sustine acordarea pensiei viagere pentru toți sportivii și antrenorii lor care au adus României medalii – aur argint și bronz – de la competițiile europene și internaționale 

Revin la inițiativa legislativă care impune acordarea pensiei viagere pentru toți sportivii și antrenorii lor care au adus României medalii – aur argint și bronz – de la competițiile europene și internaționale. O fac pentru a informa pe cei interesați cu mersul acestei inițiative legislativă de modificare a Legi 69 a educației fizice și sportului, dar și pentru cei care nu cunosc lungul drum al unei inițiative legislative, care are de trecut prin multe comitete și comisii înainte de a fi votată în plen.

Data trecută am scris pe acest subiect atunci când a primit aviz favorabil în Consiliul economic și social și în Consiliul legislativ. Acum a trecut prin Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, cea care i-a acordat în unanimitate aviz favorabil.

Între timp, am primit foarte multe mesaje de susținere de la cunoscuți și de la necunoscuți, de la oameni care lucrează în sport și de la oameni care au cu totul alte meserii. Ei cred, ca și mine, că se face dreptate pentru cei care aduc cu adevărat multă mândrie poporului român dovedindu-se a fi cei mai buni dintre cei mai buni sportivi de pe acest pământ. Beneficiul de imagine obținut de statul român la nivel internațional prin intermediul sportivilor medaliați este unul fără egal. Am avut curiozitatea să verific numărul celor care pot beneficia de pe urma acestei legi și vă comunic că nu sunt decât vreo câteva sute de oameni, foști sportivi și câțiva dintre antrenorii lor. Am primit mesaje și de la unii dintre ei, dar și de la sportivi și de la antrenori aflați încă în activitate, precum și de la simplii spectatori ai performanțelor obținute în marile confruntări internaționale.

Vă spun cu acest prilej, că merită să faci politică, să fii parlamentar, cum sunt eu, pentru a ajuta statul să-și arate recunoștința față de unii dintre cei mai performanți români. Îi îndemn pe toți cei care au ceva de spus în această privință să își arate susținerea pentru campionii noștri și pentru viitorul lor. Pentru a merge până la capăt cu aprobarea acestei inițiative care nu încearcă altceva decât să facă dreptate și să ne învețe să respectăm performanța adevărată, cu medalia strălucind pe piept.