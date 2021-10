Web hosting. Cum poti crea un blog profesional pentru afacerea ta?

Web hosting

Digitalizarea din ultimii ani a schimbat complet lumea, iar succesul unei afaceri nu mai depinde doar de prezenta sa in mediul offline. Fie ca vrei sau nu, orice brand trebuie sa fie acum activ pe internet si acest trend nu este in scadere. Un website simplu s-ar putea insa sa nu atraga atentia pe care ti-o doresti de la utilizatori. Desi ai putea investi bani in reclame, traficul se poate obtine si in mod gratuit printr-un blog. Mai jos vei afla metode diferite prin care poti construi unul pe serverul de web hosting si care sunt avantajele fiecarei solutii!

Instaleaza WordPress

Un sistem de gestionare a continutului este un software care permite crearea unui site web, prin intermediul unei game variate de teme si pluginuri. Cel mai cunoscut CMS la nivel mondial este WordPress, care a fost utilizat chiar si de branduri mari, printre care si Coca Cola. Acesta este prezent pe 33% dintre toate site-urile online, iar tu ai posibilitatea de a crea un blog profesional intr-un mod foarte simplu. Tot ce trebuie sa faci este sa selectezi un layout atractiv si sa achizitionezi un logo separat, iar apoi vei putea incepe sa scrii. Instalarea programului WordPress se realizeaza in doar un singur click, prin intermediul aplicatiei Softaculous. Ulterior, vei putea adauga module pentru optimizarea SEO sau pentru acceptarea platilor. Inspira-te de la un site similar din nisa ta si vei putea efectua configurarea intr-un mod mai simplu!

Foloseste un website builder

Dupa cum sugereaza si denumirea, acesta este un sistem modular in care iti poti crea un site web. In general, un website builder vine oferit direct de la furnizorul de web hosting si necesita o investitie minora sau este disponibil gratuit. Un asemenea software contine o gama variata de teme, layout-uri si design-uri pe care le poti selecta. Asadar, crearea blogului tau se va realiza fara cunostinte tehnice. Constructoarele de website-uri nu sunt neaparat solutii profesionale, dar vor fi foarte utile daca iti doresti sa te poti apuca sa scrii dupa doar cateva click-uri si implica mai putine batai de cap. Gama de functii ramane limitata, dar postarea continutului se va realiza rapid si nu vei mai investi acelasi timp.

Angajeaza un web designer

Daca vrei un blog unic, atunci ai nevoie de mai mult decat de o tema gratuita. Pentru a-ti construi un brand stabil pe piata, cel mai bine ar fi sa contactezi un designer. Acesta iti va instala un layout premium si va configura totul in asa fel incat sa te ajute sa te diferentiezi de competitori. De asemenea, unii designeri au experienta in coduri si iti pot realiza site-ul web de la zero. Totusi, aceste servicii sunt scumpe si nu reprezinta o necesitate la inceput. De aceea, cel mai bine ar fi sa pastrezi acelasi buget pentru perioada in care vei evolua.

Esti gata sa-ti creezi blogul pe serverul de web hosting?

Un website cu pagini de prezentare reprezinta o necesitate pentru orice afacere, insa cel mai bine ar fi ca acesta sa fie insotit de un blog personal. Content marketing-ul inca este o strategie de promovare care functioneaza si te ajuta sa atragi un numar mai mare de clienti. Alege una dintre metodele de mai sus si vei reusi sa-ti creezi si tu blogul dorit!