Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea participă la Festivalul Internațional de Teatru FESTIS, ediția a V-a, cu one-woman-show-ul „Valoroasa actriță fără teatru”

Comunicat de presă

Teatrul Municipal „Ariel” prezintă sâmbătă, 9 octombrie 2021, spectacolul „Valoroasa actriță fără teatru” de Mircea M. Ionescu, regia și scenografia Alin Holcă, coregrafia Mălina Andrei, reprezentație ce va avea loc, începând cu ora 18:00, la Cinema „Geo Saizescu”.

La invitația Teatrului Național „SATIRICUS I. L. Caragiale” din Chișinău, Republica Moldova, Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea va participa la Festivalul Internațional de Teatru FESTIS, ediția a V-a cu acest one-woman-show, având-o în distribuție pe actrița Cătălina Sima. Spectacolul va fi prezentat publicului în deschiderea festivalului, în data de 11 octombrie, începând cu ora 20:00, la Sala Mică. (sursa: https://festival2021.satiricus.md/spectacole/8-valoroasa-actri-f-r-teatru)

„Festivalul Internațional de Teatru FESTIS se va desfășura în perioada 11-21 octombrie 2021, iar la ediția din acest an sunt invitate să participe 30 de teatre din Republica Moldova, România, Georgia, Bulgaria. Tema festivalului din acest an este „REZISTĂM PRIN TEATRU”. Pe scenele și în holul Teatrului Național „Satiricus I.L.Caragiale” vor avea loc trafiționalele prezentări de spectacole, whorkshop-uri, lansări de carte, conferințe de presă, seminare etc. Evenimentul este susținut de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu și se va desfășura sub patronajul Primarului General de Chișinău.

FESTIS constituie un eveniment cultural, un veritabil pod de teatru și de simțire artistică. Accentul principal va fi pus pe cunoașterea reciprocă a creatorilor de teatru. Se vor întruni numeroși cronicari și critici de teatru, regizori, dramaturgi, scenografi din Republica Moldova, România, Franța, Ucraina, Rusia, Bulgaria, care vor ține prelegeri pe diverse teme.

Așadar, pentru „Satiricus” zilele acestea începe nu doar o toamnă calendaristică, ci și una festivalieră, cu evenimentele menționate mai sus plus altele care vor fi inițiate pe parcursul stagiunii teatrale. Să-i urăm mult succes!” (sursa: https://festival2021.satiricus.md/ – la rubrica Noutăți).

Am încercat să povestesc câteva (scene) întâmplări sau istorii pe care le-am auzit în culisele teatrului românesc în perioada post-decembristă (1990 – până în prezent). Acest spectacol este dedicat actorului de gen feminin. Probabil nu am reușit așa cum îmi doream, dar cu siguranță tot ce am încercat să povestesc aici, întâmplător… se întâmplă cu adevărat.

regizorul Alin Holcă

Monodrama „Valoroasa Actriță fără Teatru”, cred că va avea destinul altui One woman show de-al meu, „Pușmalaua de la etajul 13”! Piesă montată în 13 teatre din cinci țări și plimbată prin lume, din America la Chișinău, Sofia și București, de la Roma în Elveția, Polonia și Belarus. Îmi clădesc această Speranță pe textul actual, foarte acid, pe setea de nobilă Idee, moderne sensuri și semnificații a lui Alin Holcă, și jocul magic al Cătălinei Sima, „Valoroasa Actriță cu… Teatrul bun în sânge”!…

…Omagii, Teatrul „Ariel”!

dramaturgul Mircea M. Ionescu

PREŢ BILET 20 LEI

Rezervări la numărul de telefon 0741.287.911 / 0350.427.500

Biletele se pot achiziționa de la sediul Cinematografului „Geo Saizescu” (B-dul Tineretului nr. 2A, Râmnicu Vâlcea)