STS vrea un spatiu GRATUIT de la Consiliul Local Ramnicu Valcea!

Consilierii locali ai municipiului Ramnicu Valcea sunt chemati in sedinta extraordinara sa aprobe, printre altele, darea in folosinta gratuita a unui spatiu Serviciului de Telecomunicatii Speciale (adica unul dintre serviciile de informatii ale Romaniei). Pe bune! Mare tupeu la baietii astia cu ochi albastri care primesc sute de milioane de euro anual de la bugetul national! Avand in vedere ca un salariu minim la acest serviciu e undeva pe la 2000 de euro, setesistii de la Valcea puteau sa puna si ei bani chiar si din buzunar – cate 5 euro pt a plati chiria la spatiul respectiv! Dar NU – ei au venit la un fel de mana intinsa catre contribuabilii din Ramnicu Valcea! Rusine!!! Uitati, spre exemplu, eu si ca mine sigur mai sunt cateva zeci de mii de ramniceni NU dorim ca STS sa primeasca gratuit spatiul respectiv de la municipalitate! In fiecare an politicienii le umfla conturile serviciilor secrete cu miliarde de euro si acum STS Valcea vine sa ceara pomana de la Consiliul Local Ramnicu Valcea?!

Tiberiu Pirnau

Citi AICI:

file:///D:/descarcari/5.Proiect_de_hot._si_raport_prelungire_durata_transmitere_folosinta_a_unui_spatiu_catre_STS_.pdf