De când și-a înființat propria companie în urmă cu 28 de ani, Ștefan Vuza a continuat să dezvolte afaceri de succes în industrie. Fondator al SCR GRUP, a crescut sistematic și s-a îndrăgostit de Chimcomplex, o companie chimică românească cu tradiție. După cumpărarea sa, visul său a fost să reînvie industria chimică din România pas cu pas, iar în 2018 a achiziționat activele Oltchim. Acum conduce din poziția de Președinte – Chimcomplex, principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune.

– Care este cheia succesului? Care este lecția de viață pe care o transmiteți noii generații de antreprenori?

– Succesul! Ei bine succesul nu este un scop în sine, ci un rezultat! Succesul este rezultatul unui lucru bine făcut! Ca urmare un om înțelept nu își va investi timpul în a avea succes, ci își va dărui energia în a face un lucru cu adevărat bine sau chiar remarcabil! Iar succesul va apărea de la sine și te va însoți imediat atât timp câte ești serios și respecți regulile jocului!

Problema este că succesul fiind un rezultat, apare în viața ta mai târziu pe axa timpului și nu se potrivește cu noua cultură ce este promovată peste tot în societatea românească, mai ales în media, respectiv de a avea cât mai repede succes. Peste tot sunt prezentate astfel de exemple, ori este imposibil “să culegi recolta primăvara, adică imediat după ce ai plantat-o, în loc de toamna după munca de peste an (iar excepțiile nu fac decât să întărească regula!).

Uite, în criza din 2008, care a fost prima criză trăită live de toți jucătorii din tânăra economie capitalistă a României, mediul academic dădea sfaturi vechi, din cărți, neaplicabile, iar marea masă a antreprenorilor au avut o poziționare după principiul luptă sau fugi și au ales să fugă! Instinctual este corect pentru momentul de început, dar ca antreprenor trebuie să îți dai primul seama când trebuie să întrerupi coborarea pe spirala descendentă și să începi să lupți cu criza ducând organizația în sus, spre ieșire.

La fel s-a întâmplat și în criza Covid din ultimii 2 ani! Toți cei care au ales să fugă, adică să își apere afacerile de pierderi, procedând prin a restructura ușor, în fapt au pierdut și mai mult, pentru că nu au făcut decât să prelungească un deznodământ care era deja predictibil.

– Atunci, care a fost decizia industriașului Ștefan Vuza în fața acelei crize?

– Eu am ales în 2008 să fac un pas lateral! Este adevărat că am fost criticat atunci de mulți antreprenori, colegi care acum apreciază claritatea, viziunea și curajul pentru că am ales să fac un pas lateral în loc să îmi protejez compania. Pentru cei care nu știu, în 2008 aveam 17 fabrici în Grup unde lucrau 12.000 de angajați din care au mai rămas după criză mai puțin de jumătate! Am ales să nu mă lupt cu criza ci să o observ, să înțeleg mai bine care este cauza reală și care vor fi finalitățile de după furtună.

Am decis să nu mai salvez și să lucrez la punctele slabe ale Grupului ci să îmi dăruiesc talentul și pasiunea amplificând doar punctele unde eram veritabil! Și ca să am claritate am decis să mă opresc și să ies din joc pentru 4 luni și am părăsit țara, ca să văd întregul din afara furtunii, ca să înțeleg viitorul și să identific măsurile ce corespund noii ordini economice ce se va așterne după criză.Ca urmare am pierdut pe termen scurt jumătate din fabricațiile grupului, dar am căpătat claritatea și înțelegerea sistemică a întregului!

Fabricațiile cele mai slabe cu șanse mici de a supraviețui au fost spulberate de criză, dar au rămas secțiile puternice care au asigurat fondul să fac saltul. Astfel că la 6 ani după criză Grupul SCR era la o cifră de afaceri de 10 ori mai mare.

– Se poate spune că, în prima fază, ați pierdut? Ce v-a adus această poziție?

– Cazul meu este unic în România, dar este des întâlnit în economiile capitaliste mature. Am plecat atunci pe un vapor unde erau sute de antreprenori străini care căutau soluții ca și mine, dar erau detașați și nu doreau să nu piardă, ci să se reinventeze și nu să se adapteze! La noi în țară în cultura locală este o rușine să închizi o afacere sau să dai faliment.

În Occident este o mare lecție care face din antreprenorul care a trecut prin asta un veritabil lider, care nu mai vorbește din cărți precum profesorii sau ziariștii, pentru că acum simte economia datorită trăirilor prin care a trecut și care sunt un veritabil capital de management, ce face marea diferență dintre un om trecut prin flăcările maxime ale experienței și un aventurier sau teoretician. Așadar am ales să pierd și am pierdut, iar apoi am început pregătirea mea pentru a trece la nivelul următor. Chiar atunci cînd eram în cădere liberă pentru că realizasem că întâi trebuie să te dezvolți în interior.

Să devii un templu, dacă vrei să fii pe măsura afacerilor pe care vrei să le faci în viitor, la un nivel superior.Lucrul cu tine însuți este cel mai greu din viața unui om și de aceea oamenii aleg să construiască în exteriorul lor (de la case mari și goale, până la cariere onorifice) sau să caute scuze pentru neputința și neîndrăzneala lor. Sună simplu, dar câți antreprenori au astăzi acest curaj, această determinare?

– Ce calități sunt necesare pentru a dirija construcția unui schelet interior antișoc al unui business adevărat?

– Legat de determinare, am avut în aceste zile festivitatea de 30 de ani de când am terminat Academia și un coleg s-a ridicat și a spus astfel: “Vuza nu a fost mai deștept decât noi, fiecare dintre colegii lui, însă ceea ce a urmat învățând continuu după școală a făcut diferența și ne-a depășit pe toți la un loc!

Vuza nu se deosebește prea mult de noi, ne știm bine cu toții de peste 35 de ani, însă ceva ce eu nu am avut, el a avut în exces! El este DETERMINAT și s-a autodeterminat, fără să îl ajute nimeni și să ducă până la capăt ce și-a propus încă de pe băncile facultății, adică să devină cel mai mare industriaș din România. Noi, după câteva realizări, ne-am așezat confortabil în rolul nostru mult mai jos și de acolo comentăm că oricine poate sau că este cineva în spatele lui!!

Eu cred că îți trebuie la început o mare ambiție, apoi o sete de cunoaștere și adaptare, o rezistență perfectă, o capacitate de absorție a șocurilor vieții și o elasticitate când dai de piedicile care în România sunt la tot pasul,de la invidie, nepăsarea autorităților, neimplicarea angajaților și îți mai trebuie și o pregătire psihică de fier pentru a trece peste toate aceste răutăți! Și mai cred că cel mai important este să ai înțelepciunea care te ajută să discerni dintre ce are sens cu adevărat și ce are doar valoare temporară, iar aici Vuza este de neegalat!

A fost o risipă imensă de energie pe care el a știut cum să o dăruiască proiectului său, pe când noi, ne-am focusat pe binele imediat, care nu aduce peste ani creșteri spectaculoase dar aduce satisfacții imediate!”

Cred că acest coleg a surprins bine ce face diferența între un antreprenor autentic și unul ocazional, să fii perseverent, să înveți permanent, să te adaptezi și nu uita că nu există terți, ci doar TU, care te poți ridica doar prin munca ta, prin forțe proprii, iar pentru asta îți trebuie curaj, disponibilitate, asumare și perseverență!

– Evident, aici, cuvântul-cheie este perseverența. Cum arată perseverența autentică, cea care construiește, cea care face marea diferență?

– Perseverența este cea mai importantă iar prin perseveranță înțeleg acea atitudine permanentă, constantă, ce exclude excesele precum eforturile supraomenești, dar și pauzele! Nu există duminică, nu există vacanțe pentru că atunci când ești pasionat de ceea ce faci, nici nu simți nevoia de timp liber, ești în lumea timpului tău și nici nu obosești!

Aceasta nu însemnă că nu pleci în vacanțe, pleci, și încă multe, dar și acolo lucrezi cu drag. Eu cred că trebuie să urmezi exemplu naturii care nu are zile de weekend, ea este în continuă mișcare, mișcare ce pare imperceptibilă dar care prin permenența sa, devine o forță de neînvins! Trebuie doar să lucrezi permanent la tine și la oamenii din jur și cu siguranță, succesul te va însoți imediat!

– Oricine poate deveni miliardar?

– Trăim vremuri spectaculoase în care economiile țărilor harnice sunt abundente cum nu au mai fost în niciun timp istoric iar oportunitățile sunt infinite, așadar răspunsul este DA. Cred că oricine poate deveni milionar pentru că piața mondială este foarte deschisă acum și cu o idee bună poți vinde peste tot în lume, dacă te informezi din surse corecte, aplici schimbarea identificată și mai ales dacă ai facultatea de a asambla informațiile din piață în scopul de a scoate un produs nou ce vinde o emoție reală.

Nu mai cauta să vinzi un produs copiat sau ieftin! Diferențiatorul așadar este capacitatea umană de analiză a informațiilor, de asamblare și combinare a lor, capacitatea de a comunica eficient cu ceilalți oameni iar perdanții sunt cei care încă mai cred în puterile capacităților de memorare, ce încă sunt apreciate în școlile învechite de astăzi, prizoniere a unor concepte depășite (dovadă că încă se pune accent la examene pe testerea memoriei, facultate care nu mai este necesară astăzi, pentru care au fost create computerele).

– La criza din 2008, ați intuit cel mai bine răspunsul corect și compania dumneavoastră a crescut enorm, acum însă, la criza Covid, cum recomandați să se poziționeze antreprenorii?

– Răspunsul meu la criza Covid este iarași diferit de ceea ce văd că fac antreprenorii de astăzi. Eu cred că acum nu trebuie să cauți să îți protejezi afacerile, ci trebuie să le eliberezi și să treci repede la nivelul următor, pentru că, spre deosebire de criza din 2008, acum trendurile de schimbare au o viteză mult mai accelerată!

Astfel, eu cred că vor supraviețui doar acele companii care fac repede investiții în modelele viitorului pe aceeași nișă și abandonează afacerile de model vechi, chiar dacă încă aduc profit. Trebuie închise afacerile cu rate mici de profit oricât de greu ne pare a fi pentru că nu pot rezista pe termen lung! În Europa se tot vorbește de reziliență și este bine să ne facem o economie rezistentă la șocuri.

– Și, totuși, cum s-ar putea realiza acest lucru?

– Eu de exemplu am curajul de a mă împrumuta 2,5 miliarde pentru ceea ce va fi cea mai mare investiție din chimia României din ultimii 30 de ani. Nu mă limitez la a vedea doar riscurile știindu-se că în aceste timpuri tot mediul petrochimiei navighează în ape tulburi. Știu însă că în ape tulburi se pescuiesc peștii cei mai mari! Dumnezeu îi ajută pe cei îndrăzneți, iar când Dumnezeu este de partea ta, nu contează cine ți se opune!

Desigur că tot din piața internațională mă voi împrumta, pentru că România nu are o piață financiară atât de matură. Dar este totuși o piață foarte bună, iar antreprenorii trebuie să îndrăznească pentru că acum,, ca niciodată sunt bani mulți în piață. Însă mare atenție: afacerile ce au o rată de profit mică vor fi spulberate de valurile furtunilor post Covid ce se vor întinde încă și peste 4 ani și recomand a se face investiții doar în domenii cu o rată mare de profit.

Numai așa vei putea face față riscului de sistem care este real imposibil de evitat și în final necesar! Nu recomand antreprenorilor să stea în pasivitate pentru că fereastra de oportunitate se va închide în 12-18 luni și nu este decât o chestiune de timp până când afacerile clasice vor fi date la o parte de cei ce fac acest pas agresiv și investesc acum aplicând noile tehnologii.

– Care ar fi concluzia lui Ștefan Vuza vizavi de cadrul în care deja se mișcă afacerile momentului, care este atitudinea corectă?

– Liderul creator trebuie să aibă atitudinea “Da-ți-mi o problemă de nerezolvat și eu o voi rezolva!” Altfel nu este locul lui acolo! Va fi un spectacol efervescent și plin de culoare unde cei hotărâți sigur vor lua locul celor puternici așa cum spune și Tolstoi: “Un război nu se câștigă cu arme, resurse și bani, ci cu oameni hotărâți să învingă!”. Vă aștept la Gala Învingătorilor crizei pe toți! Pentru că este loc pentru toți, trebuie doar să vrei!