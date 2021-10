Scriitorul GEORGE ACHIM a mers azi la Bunul Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte si să-l odihnească în pace!

Azi, 21.10.2021, la orele 14.00, fratele meu GEORGE ACHIM ne-a părăsit de pe acest tărâm si a mers la Bunul Dumnezeu, ca împreună cu îngerii să-l aibă în pază. Dumnezeu să-l ierte si să-l odihnească în pace! Neluțu frate, (cu toti din partea lui – Cosmin, Mihaela, Alexandra si Eric), Nina soție, Ionuț fiu, Georgiana fiică , Bogdan ginere, Lucia nepoată, Ianis nepot, te vom păstra vesnic in amintire! … a plecat poetul din cuvinte, / printre stele, însușindu-și vina / de a fi păzit mai înainte / focul sacru, versul și lumina…

… am pierdut astăzi un Om valoros, un mentor și un scriitor prolific – vâlceanul din Păușești Otăsău, George ACHIM – veșnică fie-i amintirea!…

Dan Sirbu

Intregul colectiv al redactiei Ziarul de Valcea isi exprima profundul regret la disparitia fulgeratoare a bunului nostru coleg si prieten, colaborator de nadejde, scriitorul George Achim. Sincere condoleante familiei indoliate!

Achim, Gheorghe (George) (n. 30 mai 1950, com. Păuşeşti-Otăsău, jud. Vâlcea) – biblioteconomist; poet, prozator, memorialist, întemeietor de reviste, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania etc. Studii de actorie, regie şi estradă. Întemeietor de reviste: „Telehaz” (1990-1991), „Ţânţarul” (1996), cuplată ulterior cu „Ochean” şi apoi cu „Semn” (din 1996) etc.; volume de proză şi poezie.

George Achim a rămas toată viaţa foarte legat de comuna natală. Pentru a ajuta tineretul din Păuşeşti spre a aprofunda lucrări ale literaturii române, a înfiinţat în anul 2000 prima revistă de cultură rurală din ţară: „Otăsăul” care a adunat în paginile sale materiale ale oamenilor de pe Valea Otăsăului ( Bărbăteşti, Pietrari, Păuşeşti şi Frânceşti) .

În acelaşi timp în Râmnicu Vâlcea, din 1996, a fondat revistele „ Ochean”, „Telehaz”, care ulterior au devenit „Semn” şi „Tânţarul” sub patronajul Editurii SC CEVIS. A fost cunoscut în judeţ ca un permanent participant la evenimente culturale, lansări de carte, cenacluri , a publicat în mai multe ziare şi reviste de cultură, dar şi de informaţii din Vâlcea şi din ţară obţinând multe premii la diferite concursuri. George Achim a publicat şi o carte „ Învingătorul”, o oglindă fidelă a Râmnicului din perioada 1957-1969, perioadă care coincide cu anii de devenire „întru fiinţă” ai autorului.

George Achim a publicat constant timp de peste zece ani în „ Ziarul de Vâlcea” având în fiecare ediţie de joi o pagină de cultură , poezie şi umor.

A fost unul dintre prietenii ziariştilor vâlceni şi un necruţător critic al politicienilor pe care i-a persiflat subtil în articolele sale.

Biografie George ACHIM