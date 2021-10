SC Chimcomplex SA lucrează deja la o centrală de cogenerare, pe care îşi doreşte să o finalizeze la finalul anului viitor

Având în vedere ceea ce prognoza că se va întâmpla cu preţul energiei electrice, SC Chimcomplex SA a demarat o investiţie într-o centrală de cogenerare, pe care îşi doreşte să o finalizeze la finalul anului viitor. Directorul financiar al SC Chimcomplex SA, Adrian Dumitriu, a spus: „Suntem şi noi îngrijoraţi legat de ceea ce se întâmplă cu preţul energiei electrice şi al gazelor. Din perspectiva noastră avem o situaţie care se apropie de agonie şi extaz. Avem şi o oportunitate şi o ameninţare în acelaşi timp. Pentru că, vedem în ultimele luni în piaţă o evoluţie ascendentă a preţurilor gazelor în special şi, mai nou, a energiei electrice. Este un lucru care ne afectează. Suntem un consumator în bandă de energie electrică, suntem un consumator în bandă de abur, avem consumuri destul de mari, cam un million de MW de gaze pe an şi undeva la 0,6 spre 0,7 milioane de MWh energie electrică, adică suntem un consumator destul de mare. Ce se întâmplă din perspectiva preţului unitar al gazului şi al energiei că ne afectează costurile. De cel puţin de zece ani încoace, de când se tot vorbeşte de procesul de decarbonizare, aveam cu toţii în minte momentul în care preţul energiei şi al resurselor energetice începe să crească. Poate a venit mai repede decât ne aşteptam dar subliniez că este şi o oportunitate, nu doar o ameninţare. Ca multe alte companii din România am aşteptat să vedem un progres pe Fondul de Modernizare şi, într-un final, am decis să nu mai aşteptăm şi am demarat o investiţie într-o centrală de cogenerare pe care ne dorim să o avem gata la finalul anului viitor. Acest proiect a fost demarat având un factor motivaţional foarte important, legat de ce am considerat că se va întâmpla cu preţul energiei electrice”.

SC Chimcomplex SA este o companie chimică cu o tradiție îndelungată, care dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil. În anul 2020, SC Chimcomplex SA a înregistrat o cifră de afaceri de 1,2 miliarde de lei, iar în primele 6 luni ale anului 2021 compania a raportat o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei (233 milioane de euro). În evidenţele contabile ale SC Chimcomplex SA, la data de 30 iunie 2021 capitalul social este de 304,9 milioane de lei, ca urmare a înregistrării sumelor subscrise în cadrul etapei I şi II de majorare a capitalului social. SC Chimcomplex SA a beneficiat de o schemă de ajutor de stat oferită de Guvernul român pentru a sprijini companiile din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare din cauza transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.