Primarul localităţii Slătioara, Camelia Romcescu, are în vedere eficientizarea reţelei de alimentare cu apă

Printre obiectivele pe care primarul localităţii Slătioara, Camelia Romcescu, în mandatul 2021-2024, se numără şi eficientizarea reţelei de alimentare cu apă: „Vreau să pun la punct şi sistemul de alimentare cu apă a localităţii, iar în acest sens am început deja o serie de lucrări de eficientizare, după ce s-a vehiculat că vine apă neagră la robinet. E adevărat, s-a mai întâmplat şi asta! Serviciul de apă se află în subordinea Consiliului Local, dar, chiar dacă nu e neapărat sub autoritatea mea, voi vedea despre ce e vorba. Voi coordona îndeaproape lucrările de eficientizare a sistemului de alimentare cu apă şi sper ca, până la finele anului, să nu mai fie nicio problemă de acest gen în comuna Slătioara”. În prezent, Primăria comunei Slătioara are în derulare lucrările de construire și amenajare a dispensarului comunal. Proiectul se execută cu bani atraşi prin PNDL, iar primarul Camelia Romcescu spune că plata facturilor este la zi, iar termenul de finalizare a construcţiei va fi în toamna acestui an: „Avem proiecte la CNI pentru asfaltarea drumurilor, pentru canalizare, pentru refacerea zonelor calamitate şi construirea unei săli de sport. Anul acesta, din cât se vede, nu cred că vor apărea noile programe. Cu toate acestea, consider că şansa noastră sunt tot fondurile europene, şi fac această precizare deoarece avem experienţa accesării banilor europeni. Ne vom îndrepta în continuare către banii europeni, fiindcă programele guvernamentale cu siguranţă se vor aloca preferenţial, inclusiv rectificarea bugetară”. În următorii trei ani, primarul comunei Slătioara, Camelia Romcescu va continua proiectele de modernizare ale fostului edil-șef: „Din 27 iunie 2021, continui munca unui primar bun și devotat acestei comune, alături de care am muncit eu și colectivul primăriei în toți anii în care Sorin Romcescu a ocupat această funcție. Am lucrat mulți ani în administrația localității. Mai mult, știu puterea economică a comunei Slătioara și modul prin care pot fi obținute fonduri naționale și fonduri europene pentru dezvoltare și modernizare”.