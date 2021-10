Primarul din Perişani, Ion Sandu, va începe construirea unui complex cu spaţii pentru agrement, în Valea Băiaşului

Cel mai probabil, anul acesta, primarul comunei Perişani, Ion Sandu, va începe construirea unui complex cu spaţii pentru agrement, în Valea Băiaşului: „Investiţia va include, printre altele, construirea de foişoare, cuptoare cu grătare, mese, bănci, alei pietonale, spaţii dejoacă, pod ornamental din lemn, fântână arteziană şi parcare. Vara aceasta, chiar am avut foarte mulţi turişti, iar această investiţie va veni în sprijinul celor care aleg să-şi petreacă un concediu la noi”. În vara acestui an, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare și dotare etaj Cămin Cultural Centru Perișani, județul Vâlcea”, la valoarea de 106.000 euro. În luna iulie, primarul comunei Perişani, Ion Sandu, a depus la Compania Naţională de Investiţii (CNI) unul dintre cele mai importante proiecte de investiţii. Este vorba despre obiectivul „Construire şi dotare Centru medical, Comuna Perişani, Judeţul Vâlcea”, poate una dintre cele mai moderne unități medicale din mediul rural al judeţului Vâlcea. Valoarea investiției se ridică la circa 1,3 milioane de euro şi presupune încorporarea tuturor serviciilor medicale umane într-un complex de servicii, cabinet medicină de familie, saloane de tratament şi de recuperare medicală, laborator de analize, cabinet stomatologic, farmacie şi multe alte spaţii de servicii necesare funcţionării domeniului sanitar. În acest an, Primăria comunei Perișani are un buget local estimat la suma de circa 6 milioane de lei. La sfârșitul anului trecut, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat înregistrarea localității în sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul sau de servicii de plată; beneficiarul plăţii respectiv instituţiile publice, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat.