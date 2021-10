Primăria Câineni a finalizat reabilitarea străzii Poduri, din satul Greblești, după care va monta stâlpii de iluminat public

Primăria comunei Câineni a finalizat recent reabiliatrea străzii Poduri, după care va monta stâlpii de iluminat public. „Proiectele care le-am avut depuse la Compania Națională de Investiție si care se află in lista de sinteză, vor fi redepuse prin PNI Anghel Salihny. Unul din proiecte presupune modernizarea ulițelor și drumurilor de interes local în lungime totală de 8 kilometri și cel de-al doilea presupune modernizarea rețelelor de apă și canal în toată comuna. Trebuie să reactualizăm devizele și să înaintăm aceste două proiecte în timpul prevăzut”, spune primarul Ion Nicolae. În vara acestui an, Consiliul Local al comunei Câineni a adoptat strategia de dezvoltare locală a comunei Câineni în perioada 2021-2027. „Implementarea strategiei de dezvoltare locală se va realiza prin intermediul proiectelor individuale din cuprinsul acesteia. Pregătirea și implementarea proiectelor individuale se realizează la nivelul Primăriei, prin compartimentul de specialitate, sub coordonarea primarului și urmând procedurile legale. Din grupul operativ de lucru vor face parte: reprezentanți ai autorității publice locale (biroul achiziții publice, serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, serviciul venituri, control fiscal; reprezentanți ai tuturor factorilor interesați, de la reprezentanții societăților comerciale, cetățeni, la reprezentanții societăţii civile. Practic, grupul operativ de lucru are rol de asistență tehnică, asigurând: îndrumare; consultanță și sprijin direct în elaborarea proiectelor; elaborarea cererii de finanțare și pregătirea documentelor proiectului”, se arată în strategie. În luna mai, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a demarat lucrările de modernizare a străzii Poduri, din satul Greblești. Consiliul local al comunei Câineni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 aprilie 2021, a aprobat bugetul local pe anul 2021 estimat la suma de 74,56 milioane de lei. Încă de la începutul acestui an, primarul Ion Nicolae a finalizat lucrările la Dispensarul uman. Realizarea și finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură este de altfel prioritatea lui Ion Nicolae, premise ca turismul să se dezvolte și mai mult în această localitate montană.