Pierdut printre straini: ce este de facut in cele mai comune situatii problematice din timpul unei calatorii in strainatate

Gandul la plecarea intr-o tara straina este intotdeauna aducator de bucurie, indiferent de motivul calatoriei. Fie ca pleci pentru a munci acolo, pentru a participa la o conferinta ori pur si simplu mergi in concediu, ceva din bucuria turistului care descopera o cultura noua va fi cu siguranta in sufletul tau.

Din pacate, daca marea majoritate a povestilor au un final fericit, multe dintre acestea au o intriga mai putin placuta. Oamenilor nu le place sa plece de acasa cu gandul ca o nenorocire li se va intampla, cum este si firesc. Ar fi bine, totusi, sa stii ce sa faci in cazul in care intampini anumite probleme de-a lungul sejurului tau.

Iata care sunt 3 probleme pe care le poti intampina in timpul unei calatorii intr-o tara straina si cum se rezolva acestea:

Pierderea pasaportului sau a cartii de identitate

Probabil cel mai mare cosmar al unui turist este acela de a-si pierde sau de a i se fura actele de identitate. Consecintele unui asemenea eveniment neplacut sunt multiple, cea mai grava dintre acestea fiind imposibilitatea de intoarcere acasa.

Stai linistit, insa, caci, daca un astfel de eveniment se va petrece, nu vei fi nici primul si nici ultimul care este trecut prin emotiile pierderii actelor. Un prim pas catre rezolvarea problemei este verificarea site-ului Ministerului Afacerilor Externe, pentru a deslusi procedura de intoarcere pe taramul natal. In principiu, lucrurile sunt mai simplu de rezolvat decat ai crede: va fi nevoie sa anunti autoritatile locale despre incident, pentru a obtine ajutor in procesul de gasire a documentelor pierdute. Ulterior, tot ce trebuie sa faci este sa te indrepti catre ambasada ori consulatul Romaniei din statul in care te afli, pentru a obtine un titlu de calatorie care sa-ti permita sa te intorci in tara. De acolo, procedura de obtinere a unui pasaport sau buletin nou este cea cunoscuta.

Suferirea de daune in sanatate

Marea majoritate a calatorilor nu risca sa plece din tara fara sa-si faca o asigurare de sanatate care sa le garanteze confortul si pe teritoriul altor state, insa nimeni nu se asteapta sa o si foloseasca cu adevarat. Totusi, accidentele se petrec si uneori este nevoie sa apelezi la serviciile medicale din alt stat. Nu face rabat de la calitate si contracteaza o asigurare care sa te asigure cu adevarat ca iti poti vedea linistit de calatorie. Asirom.ro este una dintre firmele de top din acest domeniu si iti pune la dispozitie servicii calitative si asistenta in caz de nelamuriri.

Cum functioneaza asigurarea si cum te ajuta ea? In functie de acoperirea asigurarii contractate, vei putea sa ceri o returnare, cel putin in parte, din costurile solicitate de medicul care te-a ingrijit sau de spitalul in care ai fost tratat. Daca ai ales sa te increzi intr-o clinica partenera cu compania de asigurari aleasa, urmatorul pas, dupa vindecare, este acela de a notifica o dauna in sanatate. In urma verificarii cererii depuse, iti va fi restituita suma de bani solicitata, in masura in care conditiile in care ai contractat cu asiguratorul tau sunt indeplinite.

Anularea zborului catre casa

In ziua de astazi anularea frecventa a zborurilor a devenit aproape parte din normalitate. Companiile aeriene sunt, adesea, prinse la mijloc intre deciziile statului si necesitatea de a-si indeplini obligatia de a te aduce acasa, insa legislatia in domeniu este destul de clara si mentioneaza cu precizie situatiile in care poti trage la raspundere compania de zbor aleasa. Verifica textul Regulamentului nr. 264/2004 al Consiliului European si al Parlamentului European de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare sau a anularii/ intarzierii prelungite a zborurilor pentru a intelege in care dintre situatii te incadrezi si cum poti sa iti realizezi interesul.

Fii vigilent atunci cand calatoresti si incearca sa nu ajungi in situatiile descrise in cele de mai sus. Oricare ti-ar fi drumul, sa-ti fie lin si sa te bucuri de fiecare moment din excursie!

Sursa foto: unsplash.com