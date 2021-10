O singură ofertă depusă la licitația pentru unul dintre cele mai grele sectoare montane de pe autostrada A1 Sibiu – Pitești

O singură ofertă a fost depusă la licitația de 1 miliard de euro pentru proiectarea și execuția Secțiunii 2 Boița – Cornetu (31,33 km), parte din autostrada A1 Sibiu – Pitești. Oferta depusă vine de la asocierea de firme turcești MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. și vine după ce anterior în această ultimă etapă a licitației CNAIR se calificaseră în total șase asocieri de constructori din Turcia, Grecia, Italia, Spania și Austria. „În data de 20.10.2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru Etapa a II-a (Propuneri Tehnice și Propuneri Financiare) pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare și Execuție “Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 2, Boița – Cornetu”. Până la termenul limită de depunere a ofertelor s-a înscris următorul ofertant: ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. Menționăm faptul că, Etapa I a procedurii de licitație restrânsă “Proiectare și Execuție “Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 2:Boița – Cornetu” a fost finalizată în data de 23.07.2021 fiind transmise totodată și Invitațiile de participare la Etapa a II-a a procedurii – Etapa de depunere a ofertelor, către cei 6 Candidați precalificați la prima etapă. Operatorii economici interesați au avut la dispoziție un termen inițial de 2 luni pentru pregătirea ofertelor (20.09.2021), care a fost ulterior prelungit cu încă o lună, până la data de 20.10.2021, fiind astfel asigurat un termen mai mult decât suficient pentru pregătirea ofertelor”, a transmis CNAIR.

Valoarea estimată a contractului scos la licitație este între 4.635.473.646 RON fără TVA și 5.268.944.216 RON fără TVA. Lungime: 31.33 km. Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile. Termenul de finalizare: 18 luni proiectare și 50 de luni execuție. Această secțiune conține ca principale lucrări: 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m, ecoduct în zona localității Lazaret. Pe 23 iulie CNAIR anunța că șase asocieri de constructori din Turcia, Grecia, Italia, Spania și Austria s-au precalificat pentru evaluarea finală la licitație.

Tronsonul de 31,33 de km presupune construcția a 7 tuneluri cu o lungime totală de peste 4,9 km, 27 viaducte, 22 poduri, un ecoduct de circa 210 metri lungime în zona Lazaret și alte câteva sute de lucrări de consolidare, susținere și structuri de stabilizare. Licitația CNAIR avea o componentă de precalificare pentru constructorii care vor depune oferte, iar ofertele vor fi adjudecate pe baza celui mai bun raport calitate – preț, componenta financiară contând 50%.