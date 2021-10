Modernizarea târgului de la Popeşti, pe lista de priorități a edilului comunei Popești, Aurora Măgură

Modernizarea târgului de la Popeşti este pe lista de priorități a edilului comunei Popești, Aurora Măgură: „Târgul este locul de întâlnire al cetăţenilor din întreaga zonă, al comercianţilor şi producătorilor din comunele vecine. Amenajarea târgului este primordială, fiindcă reprezintă un sprijin acordat celor care vor să îşi valorifice produsele. Prin urmare avem în plan să alocăm fonduri pentru construirea unei hale destul de mari, unde vor fi montate mese pentru expunerea produselor pe ambele laturi. Este un târg foarte mare, aşa că este nevoie să-l modernizăm”. În vara acestui an, primărița Aurora Măgură a depus la Administrația Fondului pentru Mediu un proiect privind modernizarea iluminatului stradal: „Împreună cu aparatul administrativ am întocmit documentaţia şi am depus-o pentru modernizarea iluminatului stradal. După ce vom obţine, sperăm, finanţare prin acest program, pentru modernizarea iluminatului stradal cu becuri economice, fiecare stradă va fi iluminată”. Primăria Popeşti are nevoie de fondurile necesare pentru refacerea în regim de urgenţă a podului peste pârâul Valea Caselor, din zona „La Bălteanca”, după ce acesta a fost rupt de ape în perioada puternicelor inundaţii de anul trecut. „Din estimările iniţiale, valoarea proiectului este de 1,5 milioane de lei, iar Prefectura a cerut transmiterea devizului. În satul Popeşti, podul peste pârâul Valea Caselor este distrus de ape şi stă să cadă, în urma ploilor de anul trecut. Pe teren au venit comisii din partea instituţiilor statului, au văzut problema, fiindcă podul era singura cale de acces pentru comunitatea din satul Popeşti. Reprezentanţii celor două comisii de la Prefectură şi Administraţia Bazinală de Apă Olt au confirmat că este o situaţie gravă, şi cred că ni se vor aloca fondurile necesare, fiindcă ulterior ni s-a cerut să transmitem şi devizul”, a precizat primarul localităţii Popeşti. În acest an sau anul viitor, primărița Aurora Măgură va amenaja în satul Curtea un centru medical multifucțional.