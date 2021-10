Mihai Popa, ajutor sef post la Post Politie Costesti, are nevoie de noi!

Mihai Popa, ajutor sef post la Post Politie Costesti, are nevoie de noi!

La doar 23 de ani, Mihai se vede in fata unei provocari nedorite impuse de o boala incurabila.

In urma unor investigatii complexe a aflat ca singura sansa pentru a supravietui este amputarea gambei de la piciorul stang.

Curajos si dornic sa lupte cu viata, Mihai a luat cea mai grea decizie din viata lui si ,la data de 23.09.2021, a fost supus unei interventii chirugicale care i-a schimbat profund planurile de viitor.

E momentul sa dovedim ca suntem OAMENI si sa-l ajutam pe Mihai sa achizitioneze o proteza al carei cost ajunge la 40.000 lei.

Mesajul nostru va ajunge in toata tara si suntem convinsi ca vom putea sa ne ajutam un coleg ajuns intr-un moment extrem de dificil.

Contul IBAN in care puteti dona pentru acest caz este deschis pe numele lui Mihai:

RO81RNCB 0265 1378 66400001.

BIC: RNCBROBU.

Detalii puteti obtine la nr de telefon 0771546791.

Fiti OAMENI!

Fiti BUNI!

Fiti SPECIALI!