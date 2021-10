Locuitorii municipiului Ramnicu Valcea platesc CEL MAI MIC PRET LA ENERGIA TERMICA din tara! Ramnicenii suna la Dispeceratul CET Govora pentru a se plange ca e prea cald in apartamente

Preţul energiei termice aproape s-a dublat în câteva oraşe, potrivit listei preţurilor energiei termice livrate operatorilor de transport şi distribuţie şi a bonusurilor pentru sprijinirea producerii energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare de înaltă eficienţă.

„În şedinţa Comitetului de reglementare din data de 27.10.2021, ANRE a aprobat, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, preţul energiei termice livrate operatorilor de transport şi distribuţie a energiei termice şi bonusul acordat utilizând datele unor centrale de cogenerare de referinţă şi respectiv ale unei centrale termice de referinţă, aşa cum au fost notificate Comisiei Europene”, a informat ANRE. Concret, cele mai mari creşteri de preţuri ale energiei termice au fost aprobate pentru SC Rulmenţi SA Bârlad – 96,29%, Termoficare Oradea – 95,67%, CET Botoşani – SC Modern Calor – 94,77% şi CET Arad – 94,64%. Pentru Bucureşti a fost aprobată o scumpire de 86,58%, preţul crescând de la 176,55 lei/MWh la 329,41 lei/MWh, acesta fiind preţul energiei termice pentru cele şase CET-uri. Creşteri mai mici de preţuri au fost aprobate doar pentru CET Govora – 22,01% şi UATAA Motru – 22,68%. Preţurile energiei termice livrate operatorilor de transport şi distribuţie a energiei termice, aprobate de ANRE, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Aceste creşteri se datorează unei creşteri medii a preţului gazelor, de circa +120% pentru gaze naturale livrate din reţeaua de distribuţie, de +140% a preţului gazelor naturale livrate din reţeaua de transport şi cu circa +23 % a preţului cărbunelui, faţă de valorile luate în calcul pentru bonusul şi preţurile energiei termice valabile până la 31 octombrie 2021. De asemenea, preţul certificatelor de CO2 care trebuie cumpărate de producători a crescut cu 45% faţă de preţul luat în calcul la ultima ajustare de bonus şi preţ al energiei termice. Bonusul acordat pentru sprijinirea producerii energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare de înaltă eficienţă este prezentat în tabelul de mai jos:

„Facem precizarea că preţurile de livrare a energiei termice din centralele de cogenerare aprobate NU SUNT PREŢURILE DE FURNIZARE A ENERGIE TERMICE LA POPULAŢIE. Preţul de livrare a energiei termice din centrale de cogenerare este luat în considerare la formarea preţului local al energiei termice livrate de operatorul SACET, care înglobează pe lângă acest preţ şi preţul de producere în centralele termice ale operatorului SACET (altele decât cele pentru care s-a emis decizia de preţ astăzi), precum şi tarifele de transport şi distribuţie a energiei termice. Acest preţ local se transmite spre avizare la ANRE, după care se APROBĂ de Consiliul local al UAT. De asemenea Consiliul local al UAT are în atribuţii şi aprobarea preţului local pentru populaţie rezultat prin diminuarea preţului local cu valoarea subvenţiei acordate în funcţie de posibilităţile bugetului local, potrivit legii”, subliniază ANRE

In timp ce in alte localitati din tara romanii dardaie de frig, la Ramnicu Valcea unii dintre cetateni suna la Dispeceratul CET Govora pentru a se plange ca e prea cald in apartamente… ca in povestea omului lenes a lui Ion Creanga. Foarte multi valceni, care au renuntat la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic regreta acum ca si-au instalat centrale de apartament – la cresterile accelerate de pret la gaz din ultima perioada!