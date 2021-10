Guvernul PNL isi bate joc de zeci de localitati din Valcea. ALOCĂRI DE FONDURI PE CRITERII POLITICE!

#RomaniaFeudala – Alocari ale Guvernului Romaniei, condus interimar de Florin Citu, in mii lei, judetul de Valcea:

✂️ La urban, unde vedeti 100 (mii lei), cititi comunitati conduse de edili PSD. Bonus: Municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani – Zero lei alocati

✂️ La rural, unde vedeti 50 (mii lei), cititi comunitati conduse de edili PSD.

✔️ comunele conduse de edili PNL au sume de 7 ori (*700%) mai mari decat restul

✔️ orasele conduse de edili PNL au sume de 6 ori (*600%) mai mari decat restul

❗️ Nu populatia, nu suprafata, nu investitii sau cheltuieli in derulare, nu alti indicatori bugetari sau financiari – Nu asta a contat, la alocarea per UAT! Ci apartenenta politica a primarului ❗️

Daca la aceste alocari am vedea in tabele, la fiecare UAT, si principalele cheltuieli si investitii (contracte) aflate in derulare in acele comunitati, am intelege, in majoritatea cazurilor, cat de mici sunt, oricum, aceste sume si, mai grav, cat de distructiv si risipitor este acest tip de alocare hiper-politizata!

Sigur, problema surselor de venit pentru comunitati este ampla si discutia ne poate duce tocmai pana la reforma teritorial-administrativa.

Motive de revolta:

✔️ o politizare atat de frapanta si distructiva a finantarii localitatilor din Romania (fara precedent!)

✔️ de cei care arunca, la foc automat, cu lozinci inepte si pline de venin cand aud despre “bani pentru primari” (nu sunt bani pentru primari, nefericitilor, sunt pentru comunitati care nu pot sa functioneze si nici sa investeasca mare lucru fara PNDL sau fara viramente guvermamentale, de multe ori ocoliti de regulile de eligibilitate sau selectie a mirajului numit fonduri europene)

✔️ de faptul ca nu se transparentizeaza si comunica, pentru aceste sume, pentru fiecare UAT, nevoile de finantare, tipul cheltuielilor, contractele in derulare – ar fi verificabil si elocvent.