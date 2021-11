Fostul sef al DNA Calin Nistor si-a deschis cabinet de avocat in satul Gantulei din comuna Lungesti, judetul Valcea

Avem vesti despre fostul sef al DNA Calin Nistor. Dupa anii in care a fost una dintre cele mai temute figuri din magistratura, Calin Nistor (salvatorul deputatului Cristian Buican intr-un celebru dosar!) a ajuns un simplu avocat de tara. Nu ca asta ar fi ceva rau. Intors in avocatura dupa iesirea la pensie, Calin Nistor si-a deschis cabinet in satul Gantulei din comuna Lungesti, judetul Valcea – informeaza luju.ro. O localitate aflata la vreo 60-70 de km distanta de Ramnicu Valcea. Acum, asta nu inseamna insa ca fostul sef al DNA nu poate face bani frumosi si de acolo. Nu locatia conteaza, ci pregatirea. Si apropo de locatie, Calin Nistor este foarte aproape de locurile de bastina ale sefului CSM Bogdan Mateescu, asa ca il poate vizita pe acesta oricand in weekend-uri. Stiti ca Bobi se duce acasa, in Baile Govora, cam la fiecare final de saptamana.