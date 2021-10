FOCAR DE COVID LA COLEGIUL ALEXANDRU LAHOVARI DIN RAMNICU VALCEA! DIRECTOAREA STEFANIA CATARAGA, TOTAL DEPASITA DE SITUATIE! AU FOST PUSE IN PERICOL VIETILE A SUTE DE ELEVI SI PROFESORI!

Zeci de elevi si profesori de la prestigioasa unitate de invatamant din Ramnicu Valcea sunt infectati cu virsul SARS-CoV-2. Conducerea scolii, mai precis directoarea Stefania Cataraga, cunoaste foarte bine situatia sanitara CRITICA din institutia de invatamant, dar REFUZA sa dispuna trecerea in scenariul – invatamant ONLINE! In urma cu cel putin 10 zile la Colegiul Lahovari exista deja un FOCAR DE COVID: patru cadre didactice infectate si zeci de elevi bolnavi! Practic la fiecare clasa din acest colegiu exista elevi bolnavi, intre 5 si 10 copii! Nepasarea, INCOMPETENTA si ignoranta conducerii scolii sunt strigatoare la cer, ca sa nu spunem CRIMINALE! Oricand directoarea Stefania Cataraga poate sa fie ACUZATA PENAL de autoritatile judiciare de zadarnicirea combaterii bolilor infectioase. Parintii carora li s-au imbolnavit copiii de la data la care exista un FOCAR COVID-19 pana la ora actuala, iar Cataraga a refuzat sa inchida scoala pentru prezenta fizica, pot sa depuna plangere penala impotriva acesteia, scolii, Inspectoratului Scolar Valcea, DSU, DSP si Ministerului Sanatatii! Toate aceste institutii ale statului actioneaza HAOTIC, fiind total depasite de CRIZA SANITARA SI SCOLARA!

GRAV este faptul ca, din informatiile noastre, conducerea Colegiului Lahovari, in complicitate cu Inspectoratul Scolar Valcea, nu au inchis colegiul pentru a organiza un nenorocit de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul nostru!!! Asadar, acesti INCONSTIENTI au pus in pericol vietile a SUTE DE ELEVI SI PROFESORI pentru a putea ei sa organizeze un concurs!!!

Cine raspunde de SUFERINTA copiilor de la Colegiul Lahovari din Ramnicu Valcea care s-au imbolnavit de Covid-19 din cauza deciziilor aberante si ticaloase ale celor care trebuiau sa-i educe si sa-i PROTEJEZE?!

Sesizata in legatura cu aceste aspecte PENALE, sefa Inspectoratului Scolar Valcea – Mihaela Andreianu a refuzat initial sa aiba un punct de vedere, spunand ca se afla intr-o sedinta la Prefectura. Ulterior inspectorul general a revenit cu telefonul si ne-a declarat ca decizia privitoare la intrarea in online a scolilor se afla la latitudinea fiecarui consiliu de administratie de la nivelul institutiilor de invatamant, in conformitate cu prevederile legale.

Tiberiu Pirnau

Comunicat de presă

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Vâlcea

Vineri, 15.10.2021, începând cu ora 10.00, se va desfășura concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul nostru. În conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/06.08.2021, modificată și completată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5195/03.09.2021 și Procedurii Operaționale nr. 33805/06.10.2021, emisă de Ministerul Educației, privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, vă comunicăm următoarele: – Locația de desfășurare a probei scrise este C.N. ,,Alexandru Lahovari” – Rm. Vâlcea; – Repartizarea candidaților în săli este afișată la intrarea în centrul special de examen; – Accesul candidaților în săli se face în intervalul orar 900 – 9 30; – Instructajul candidaților se efectuează în intervalul orar 9 30 – 9 50; – Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 1000 și durează maximum 120 de minute; – Plicurile cu subiecte se deschid la ora 1000; – Candidații care nu sunt prezenți în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs; Le dorim succes tuturor candidaților! Data de referință pentru aceste informații este 13.10.2021. Biroul de informare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea