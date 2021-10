Exclusiv datorita EURO INSOL, Ramnicu Valcea este SINGURUL municipiu din țară care NU SE AFLA în pericolul de a rămâne fără căldură și apă caldă la iarnă! 

Situație fără precedent în România! Căldură doar trei ore pe zi într-un municipiu

Circa 10.500 de apartamente şi peste 230 de instituţii publice din municipiul Focşani, printre care şcoli şi grădiniţe, căminul de bătrâni, dar şi Spitalul Judeţean, au căldură cu program, doar trei ore pe zi, seara, după ce societatea de distribuţie a agentului termic din oraş nu a reuşit să încheie un nou contract cu furnizorul de combustibil.

Potrivit primarului municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, de vină pentru această situaţie sunt atât datoriile acumulate în timp de societatea de termoficare a oraşului, cât şi creşterea preţului la gaze din ultima perioadă.

Potrivit acestuia, SC ENET, agent economic cu capital de stat, a avut obligaţii de plată la mai mulţi furnizori de-a lungul timpului şi a intrat în insolvenţă.

”A avut un contract de furnizare a gazelor până la 30 septembrie, ulterior ar fi trebuit să încheie un alt contract, dar, din cauza faptului că preţul a explodat pe piaţa energiei şi gazelor naturale, niciun furnizor nu mai doreşte să încheie un contract ferm cu un preţ prestabilit cu ENET, mai ales că este în situaţie de insolvenţă. Solicită garanţii şi plata în avans. Ceea ce ENET nu are capacitatea de a face. Practic, la acest moment, ENET este nevoită să achiziţioneze, direct de pe bursă, diferenţa de combustibil de care are nevoie. Au ajuns şi la preţuri de 700 lei pe megawatt, în condiţiile în care ei au un contract încheiat pe luna octombrie de 380 lei pe megawatt/oră. Dar pentru o cantitate minimă. Diferenţa o cumpără zilnic, pe bursă”, a explicat Cristi Misăilă.

De ce nu se incalzesc caloriferele la Timisoara? Dominic Fritz: Cand pornim caldura trebuie sa platim facturile in avans si nu sunt bani

TIMISOARA. Colterm va merge si in aceasta iarna pe ‘modulul de avarie’, sub amenintarea tot mai clara a insolventei, despre care si primarul Dominic Fritz recunoaste ca nu mai poate fi evitata. Aceasta desi in urma cu un an le spunea timisorenilor ca are solutia iesirii la liman a societatii de termoficare.

Timisorenii asteapta iarna care se apropie cu teama cresterii uriase a pretului la gigacalorie ori chiar cu aceea ca se vor trezi fara apa calda si caldura.

De altfel, desi in mai multe nopti temperaturile au scazut la Timisoara, iar vremea se tot raceste, Colterm n-a pornit incalzirea. Si aceasta pentru ca… nu sunt bani. Pe langa locuinte, trebuie incalzite scoli, spitale, institutii.

„Noi trebuie sa platim tot ce cumparam in avans, iar in momentul in care pornim caldura, si probabil o vom face in acest weekend, factura zilnica va fi intre 2 si 3 milioane de lei, pe care trebuie sa le platim in avans. Nu trebuie sa va explic ca Colterm nu are acesti bani. Bugetul local, chiar daca l-am da tot la Colterm, nu avem bani. Va trebui sa luam masuri si in Consiliul Local si in AGA in urmatarele saptamani„, a declarat marti primarul Dominic Fritz in plenul CLT.

Strategia supravietuirii cu carbune in aceasta iarna la Colterm. Nu sunt bani de certificatele verzi ramase necumparate, iar amenda de zeci de milioane de euro si datoriile cresc

Cu un CA nou si nicio strategie de redresare, cu datoriile neplatite, ce se maresc de la o zi la alta, si fara stocuri de carbune, dar cu un contract nou cu Primaria Timisoara pentru delegarea gestiunii serviciului, valabil pe 5 ani. Asa intra compania de termoficare a Timisoarei in aceasta iarna in care insolventa pare imposibil de evitat, dupa cum sustine chiar primarul Dominic Fritz, acelasi care acum un an le spunea timisorenilor ca ‘avea solutia salvarii Colterm in buzunar’.

„Va spun foarte sincer, eu nu stiu daca va fi posibil si cum va fi posibil sa evitam un scenariu de restructurare prin insolventa la Colterm”, a declarat Dominic Fritz, marti.