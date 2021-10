DEZVALUIRI INCENDIARE! Ziarul de Valcea a aflat SECRETUL ABSOLUT al premierului Florin Vasile Citu! Are o fiica de 15 ani!

Premierul Florin Citu reactioneaza in timpul ceremoniei de deschidere a traficului rutier pe Pasajul Mogosoiaia, joi, 30 septembrie 2021. EDUARD VINATORUL / MEDIAFAX FOTO

Ziarul de Valcea a aflat SECRETUL ABSOLUT al premierului Florin Vasile Citu! In timp ce alti parinti se MANDRESC cu copiii lor, valceanul Citu, ajuns mare om politic, a preferat sa ascunda OPINIEI PUBLICE aceasta informatie: este TATAL UNEI FETE DE 15 ANI! E posibil sa fii ales aceasta optiune a discretiei absolute pentru a-si proteja fiica de ochii indiscreti ai presei. In anul 2006 premierul a fost casatorit pentru putin timp cu fiica unei arhitecte cunoscute in municipiul Ramnicu Valcea, Cristiana Darie. De altfel, exista si un CV in care acesta a mentionat ca in 2006 era casatorit. Rodul acestei iubiri de scurta durata a fost o fetita. Florin Citu a fost parasit destul de rapid de sotie si timp de 2 ani, potrivit informatiilor noastre, si-a crescut singur fetita si a suferit foarte mult in urma dezamagirii in dragoste! Pe surse am aflat ca fetita a fost ingrijita ulterior de familia mamei si are acum numele de familie al fostei sotii a lui Citu (?!) Liderul PNL a tinut legatura cu copilul si dupa varsta de 2 ani. Cand a crescut mai mare fetita a venit de mai multe ori la Bucuresti, mai ales in ultimii 2 ani de cand Citu ocupa inalte demnitati in statul roman. Adolescenta si-ar fi manifestat nemultumirea fata de apropiati, ca tatal ei, Florin Citu, este foarte ocupat si nu petrece mai mult timp cu ea. Fosta sotie a lui Citu a fost prezenta la Golesti, la inmormantarea fostei soacre cu care a mentinut o relatie buna de-a lungul anilor.

Tiberiu Pirnau