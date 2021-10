Colaboreaza cu un OIREP si respecta legislatia vizavi de gestionarea deseurilor!

Esti administratorul unei companii care produce sau importa bunuri si care, in acelasi timp, introduce deseuri pe piata din Romania? Atunci trebuie sa stii ca legislatia in vigoare iti impune sa manageriezi o cantitate de deseuri similara cu cea pe care o pui la dispozitia consumatorilor, pentru a proteja mediul inconjurator, dar si pentru a evita sanctiunile costisitoare.

Expertii din cadrul unui OIREP stiu cum sa gaseasca cel mai bun reciclator sticla, dar si cei mai potriviti colectori, datorita carora sa faciliteze firmelor de reciclare accesul catre obiecte ce pot fi reutilizate.

Reciclator sticla – un material ce poate fi refolosit la nesfarsit

Spre deosebire de foarte multe alte materiale, sticla poate fi reciclata la nesfarsit datorita proprietatilor pe care le are. Asta inseamna ca resursele naturala sunt protejate, insa numai atata timp cat recipientele realizate din sticla sunt transformate in obiecte care sa fie din nou utilizate. Mai mult, sticla poate fi modelata si vopsita usor, astfel incat sa fie transformata in lucruri cu adevarat deosebite si de calitate.

Cei mai buni colectori de pe piata

Un alt aspect esential, pe care trebuie sa-l ai in vedere in privinta colaborarii cu un OIREP este si faptul ca specialistii din cadrul acestei organizatii cunosc cei mai buni colectori de pe piata. Cu ajutorul acestora, transferul deseurilor catre firmele dedicate reciclarii este mult mai usor. Este vorba despre o solutie eficienta, prin care plasticul, sticla, dar si cartoanele ajung la personalul calificat, care stie cum sa le gestioneze pentru a obtine obiecte ce pot fi reutilizate.

Raportare de mediu

Printre serviciile de care mai ai parte atunci cand apelezi la un OIREP se numara si partea de raportare de mediu. Conform legislatiei in vigoare, esti obligat ca anual sau trimestrial (in functie de tipurile de rapoarte) sa trimiti informari despre deseurile introduse pe piata catre Agentia Nationala de Mediu. Expertii din cadrul OIREP-ului stiu cum trebuie sa arate aceste rapoarte, ce informatii trebuie sa contina, dar si care sunt termenele limita pe care trebuie sa le respecte, astfel incat sa te ajute sa eviti sanctiunile costisitoare.

Parteneriatul, usor de incheiat

Pentru a te bucura de o colaborare fructuoasa si de durata cu un OIREP-ul pe care il alegi, este important sa incheiati un contract, in care sa fie specificate urmatoarele:

datele de contact ale celor2 parti;

drepturile si obligatiilor celor 2 parti;

serviciil de care urmeaza sa beneficiezi;

tarifele pe care trebuie sa le suporti;

perioada contractuala.

Procura

Nu uita ca pentru a oferi partenerilor tai drept de semnatura, trebuie sa mergeti impreuna la un notar, acolo unde sa incheiati o procura speciala in acest sens. Este vorba despre un document pe care specialistii il vor putea utiliza pentru a depune la ANM toate informarile necesare peste an.

Beneficii

Inainte de a alege un OIREP, descopera si avantajele de care ai parte datorita unei colaborari de lunga durata:

te asiguri ca respecti legislatia in vigoare vizavi de managerierea deseurilor;

eviti sanctiunile aspre pe care inspectorii ANM ar putea sa le aplice firmei pe care o reprezinti;

te bucuri de un parteneriat de incredere pe termen lung;

contribui la imbunatatirea mediului inconjurator si diminuarea cantitatii de deseuri de pe piata.

Ecologic3rambalaje.ro se numara printre cele mai bune OIREP-uri de pe piata, avand o experienta bogata in ceea ce priveste gestionarea deseurilor. Cu peste 3500 de parteneri multumiti pana in prezent, aceasta entitate isi propune sa seteze un exemplu cand vine vorba despre protejarea mediului inconjurator. Foloseste datele de contact ale acestui OTR deseuri, pentru a lua legatura cu specialistii!

Date de contact:

E-mail: office@ecologic3rambalaje.ro

contact@ecologic3rambalaje.ro

Telefon: 0239 680 500