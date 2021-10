Cele mai valoroase 15 talente din fotbal în anul 2004

Din fotbalul britanic vine o veste care ar putea fi amuzantă, dacă nu ar oarecum tragică: celebrul Wayne Rooney, în prezent antrenor la Derby County, s-a băgat la o miuță cu elevii săi și l-a accidentat grav pe cel mai bun jucător al echipei. Jason Knight își va putea relua antrenamentele peste trei luni, cel mai devreme.

În vârstă de 20 de ani, Knight este evaluat la 6 milioane de euro pe site-ul de profil transfermarkt.com. Unii fani ai lui Derby spun că are un stil de joc asemănător cu cel pe care îl avea și Rooney la începutul carierei. Diferența este făcută de cota de piață: la 18 ani, în 2004, Wayne Rooney era considerat cel mai mare talent din fotbalul mondial, prețul de transfer oficial fiind de 37 de milioane de euro! Avea să confirme și să câștige 19 trofee cu Manchester United, printre care Liga Campionilor și Europa League. A jucat de 120 de ori pentru naționala Angliei, pentru care a marcat 53 de goluri.

Trecând peste minusurile inerente ale anumitor jucători, aceea a fost o generație de fotbaliști cu adevărat deosebită. Iată care erau ceilalți jucători din Top 15 tinere talente în 2004:

2. Jose Antonio Reyes avea 21 de ani, juca pentru Arsenal și era evaluat la 35 de milioane de euro. Aceea a fost cea mai mare cotă de piață atinsă de fotbalistul care a decedat la 35 de ani, după ce a cucerit 3 trofee cu FC Sevilla, 3 cu Atletico Madrid, 3 cu Arsenal, 1 cu Real Madrid, 1 cu Benfica și 1 cu Spania U19. Reyes a marcat 4 goluri pentru Spania, în 22 de meciuri.

3. Fernando Torres avea 20 de ani, juca pentru Atletico Madrid și era evaluat la 25 de milioane de euro. „Copilul minune” al lui Atletico a mai jucat în Anglia și în Italia, înainte să se retragă de la Sagan Tosu (Japonia). A cucerit 3 trofee cu Spania, 3 cu Chelsea, 1 cu Atletico și 1 cu Spania U19. Are 110 meciuri și 38 de goluri marcate pentru naționala Spaniei.

4. Robinho avea 20 de ani, juca pentru Santos și era evaluat la 22 de milioane de euro. Real Madrid l-a adus în Europa. Are în palmares 3 trofee cu „galacticii”, 3 cu Brazilia, 2 cu AC Milan, 2 cu Santos, 1 cu Istanbul Basaksehir, 1 cu Guangzhou Evergrande. Are 100 meciuri și 28 de goluri marcate pentru naționala Spaniei.

5. Arjan Robben avea 20 de ani, juca pentru Chelsea și era evaluat la 20 de milioane de euro. A câștigat 20 de trofee cu Bayern Munchen, 7 cu Chelsea, 3 cu PSV Eindhoven și 2 cu Real Madrid. Are 96 meciuri și 37 de goluri marcate pentru naționala Olandei.

6. Cristiano Ronaldo avea 19 ani, juca deja pentru Manchester United și era evaluat la 18 milioane de euro. Până în prezent, are în palmares 11 trofee cu Real Madrid, 8 cu Manchester United, 5 cu Juventus, 1 cu Portugalia și 1 cu Portugalia U19. Are 179 meciuri și 109 de goluri marcate pentru naționala lusitană.

7. Carlos Tevez avea 20 ani, juca pentru Boca Juniors și era evaluat la 15 milioane de euro. A câștigat 8 trofee cu Boca Juniors, 7 cu Manchester United, 3 cu Manchester United, 4 cu Juventus, 1 cu Corinthians, 1 cu Shanghai Senshua, 1 cu Argentina U20 și 1 cu naționala olimpică a Argentinei. Are 76 meciuri și 13 de goluri marcate pentru naționala Argentinei.

8. Danielle de Rossi avea 21 ani, juca pentru AS Roma și era evaluat la 14 milioane de euro. A câștigat 3 trofee cu AS Roma, 1 cu Italia și 1 cu Italia U21. Are 117 meciuri și 21 de goluri marcate pentru Squadra Azzurra.

9. Andres Iniesta avea 20 ani, juca pentru FC Barcelona și era evaluat la 12 milioane de euro. Până acum, a câștigat 32 de trofee FC Barcelona, 3 cu Spania, 2 cu Vissel Kobe, 1 cu Spania U19, 1 cu Spania U17. Are 131 meciuri și 13 de goluri marcate pentru naționala Spaniei.

10. Michael Essien avea 21 ani, juca pentru Lyon și era evaluat la 12 milioane de euro. A câștigat 8 trofee cu Chelsea și 4 cu Lyon. Are 58 meciuri și 9 de goluri marcate pentru naționala Ghanei.

11. Rafael van der Vaart avea 21 ani, juca pentru Ajax și era evaluat la 12 milioane de euro. A câștigat 4 trofee cu Ajax, 1 cu Real Madrid și 1 cu Midtjylland. Are 109 meciuri și 25 de goluri marcate pentru naționala Olandei.

12. Emmanuel Adebayor avea 20 ani, juca pentru AS Monaco și era evaluat la 12 milioane de euro. A câștigat 1 trofeu cu Real Madrid. Are 66 meciuri și 29 de goluri marcate pentru naționala statului Togo.

13. Wesley Schneider avea 20 ani, juca pentru Ajax și era evaluat la 10 milioane de euro. A câștigat 8 trofee cu Galatasaray, 6 cu Internazionale, 5 cu Ajax și 2 cu Real Madrid. Are 134 meciuri și 30 de goluri marcate pentru naționala Olandei.

14. Vincent Kompany avea 18 ani, juca pentru Anderlecht și era evaluat la 10 milioane de euro. A câștigat 12 trofee cu Manchester City și 2 cu Anderlecht. Are 89 meciuri și 4 de goluri marcate pentru naționala Belgiei.

15. Diego avea 19 ani, juca pentru FC Santos și era evaluat la 10 milioane de euro. A câștigat 5 trofee cu FC Porto, 5 cu Flamengo, 3 cu Werder Bremen, 2 cu Atletico Madrid, 3 cu Santos și 1 cu Fenerbahce. Are 34 meciuri și 4 de goluri marcate pentru naționala Braziliei.