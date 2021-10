Arhiepiscopia Râmnicului: Acțiune de întrajutorare a unui număr de zece familii cu mulți copii, aflate în dificultate 

Acțiunea social-filantropică a fost derulată de către Sectorul Social, în colaborare cu Paraclisul Arhiepiscopal „Toți Sfinții” din municipiul Râmnicu-Vâlcea, iar beneficiarii, au primit obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, ghiozdane complet echipate, jucării și alimente.

„Mergând în teren, să distribuim pachetele pregătite cu multă dragoste, am descoperit într-un sat, un alt caz delicat, o familie cu șase copii, care trăiesc în condiții greu de imginat, o familie aflată în criză, care are nevoie de sprijin și de atenție. Am întocmit o listă cu cele necesare și ne-am propus să ne întoarcem cât mai repede. Nădăjduiesc ca implicarea noastră să aducă rod și bucurie în viața acestor familii împovărate de griji și suferințe..”, a precizat Viorica Adriana Iancu, Consilier Social.

„În această perioadă frumoasă de toamnă am hotărât că este foarte important să fim alături și de cei aflați în suferință, astfel în colaborare cu Sectorul social am vizitat mai multe familii defavorizate, cărora le-am oferit daruri dar și un cuvânt de folos duhovnicesc pentru fiecare”, a precizat părintele Constantin Cârstea de la Paraclisul Arhiepiscopal „Toți Sfinții”.