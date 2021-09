S2S Technologies iti face munca in restaurant mai usoara

Ca lucrator intr-un restaurant, stiti deja ca una din cele mai bune modalitati de a va facilita munca este sa beneficiati de un soft de restaurant eficient si usor de folosit. Versiunea propusa de S2S Technologies a software-ului de gestionare a restaurantului este solutia profesionala inovatoare pentru firmele care ofera servicii catering sau servicii de livrare la domiciliu, deja utilizate de multi clienti, cum ar fi restaurante, pizzerii, baruri, fabrici de bere, pub-uri, patiserii, fast-food, self service, in panificatie si nu numai.

Disponibil oricui din acest domeniu, acest soft de gestiune pentru restaurant este usor de utilizat, complet, personalizabil si integrabil cu alte solutii de gestionare a contabilitatii, a depozitelor, controlul si gestionarea alimentelor si bauturilor, gestionarea hotelurilor, a vanzarii ponderii soldului, rezervarea meselor si sistemelor de plati online.

Astfel, cu aceasta aplicatie pentru restaurant puteti sa rezolvati mai multe sarcini deodata. S2S este software-ul complet de management pentru catering si ospitalitate, care poate raspunde principalelor nevoi cu care se confrunta lucratorii din domeniul ospitalitatii. Acesta se adreseaza in mod special restaurantelor, pizzeriilor, cafenelelor, hotelurilor sau pensiunilor, dar si fiecarui profesionist in domeniul alimentatiei si bauturilor.

Aceasta modalitate practica si rapida este ceea ce pana acum era cauza pierderii de timp si bani, acum insa permitandu-va sa gestionati toate operatiunile organizatorice ale angajatilor si casele de numerar.

S2S Technologies va permite sa gestionati, intr-un mod simplu ciclul de operare complex al restaurantului la fiecare etapa, de la preluarea comenzii pana la transmiterea acesteia catre sala de mese, bar si bucatarie sau pana la domiciliul clientului.

Flexibil si simplu de utilizat, acesta va permite ca, doar cu cateva atingeri simple, sa raspundeti la fiecare nevoie operationala, de vanzari, administrativa, contabila sau logistica ce poate aparea la un moment dat in restaurant.

Aceasta modalitate de gestiune pentru restaurant permite utilizarea pe orice dispozitiv, pentru a avea controlul complet al fiecarei zone din restaurant de pe orice dispozitiv, smartphone, tableta si PC, utilizand tehnologia wireless pentru a transmite date si informatii instantaneu si sigur.

De ce sa va complicati munca de zi cu zi cand alegeti un soft pentru gestionare restaurante oferit de S2S pentru restaurantul si sa va gestionati pe deplin afacerea cu doar cateva click-uri?

Pana la urma, este destul de important ca totul sa fie tinut sub control si sa nu existe pierderi financiare, insa nici clientii nu trebuie neglijati. Astfel, cu acest soft pentru gestiune restaurant oferit de S2S Technologies, reusiti sa administrati tot ceea ce se intampla in restaurant, atat in ceea ce priveste servirea clientilor, cat si a rezervelor de alimente pe care trebuie sa le aveti la indemana mereu.

Software-ul nostru de gestionare a restaurantelor este simplu si usor de utilizat. Echipate cu cele mai recente performante tehnologice, acestea va permit sa gestionati preluarea comenzilor, preparatele din bucatarie, dar si facturarea, salarizarea, aprovizionarea, reglementarile. Prin urmare, activitatea devine una controlata, indiferent daca este vorba de catering clasic, mancare la pachet, vanzare de sandwich sau fast-food si chiar terminale de comanda.

Alege acest soft si va fi extrem de simplu sa sa va organizati cat mai bine cu putinta in restaurant, dar si pentru a tine o evidenta clara si precisa cu privire la ceea ce se petrece la nivel de comenzi. Programul acesta vizeaza parcursul produselor, de la stadiul de materie prima pana la livrarea comenzilor, oferind solutii pentru toate etapele activitatii. Proprietarii de localuri au astfel o viziune in detaliu asupra managementului comenzilor, costului preparatelor si stadiului vanzarilor, iar activitatea personalului este simplificata prin automatizarile disponibile.