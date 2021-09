Primarul din Muereasca Ion Ungureanu, a scos la licitație proiectul de asfaltare a 4,5 kilometri de drumuri comunale

În vara acestui an, primarul din Muereasca Ion Ungureanu, a intervenit pe drumurile locale neasfaltate, distruse de ploi, iar în ceea ce privește proiectul de asfaltare a 4,5 kilometri, proiect ce cuprinde modernizarea drumurilor din Șuta, Plopu, Găiculești, str. Teiului, Lunca-Stelești și str. Salcâmilor, acesta se află în licitație, iar, după parcurgerea tuturor etapelor birocratice, vor demara și asfaltările acestor drumuri. A fost făcută anul trecut recepția la drumul DC 171. Consiliul Local al comunei Muereasca, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 mai 2021, a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă în comuna Muereasca (sat Şuta), judeţul Vâlcea”, la valoarea totală de 100.000 euro cu TVA şi a proiectului tehnic cu detalii de execuţie. În acest an și anul viitor, primarul Ion Ungureanu va extinde sistemul de alimentare cu apă în satele Andreieşti şi Şuta: „La sistemul de apă avem şi branşări făcute, iar aceste lucrări se efectuează pe drumul judeţean 658. Prin urmare, am urgentat conectarea la reţeaua de apă a gospodăriilor, astfel încât să nu mai fie nevoie să intervenim în zona respectivă cu săpături fiindcă, după cum se ştie, drumul este prins într-o amplă lucrare cu privire la modernizarea acestuia”. În anul 2021, Primăria Muereasca are un buget local estimat la suma de circa 6 milioane de lei. În ianuarie, Consiliul Local al comunei Muereasca a aprobat strategia de dezvoltare locală a comunei Muereasca, judeţul Vâlcea 2021-2027. Primarul Ion Ungureanu a promis că, în mandatul acesta, va finaliza de introdus reţeaua de alimentare cu apă potabilă în comuna Muereasca: „Lucrarea va fi realizată cu fonduri din bugetul localităţii. La sistemul de canalizare vom face fose septice, la fiecare gospodărie. Din informaţiile pe care le am, sunt şanse să apară măsuri subvenţionate chiar de către Uniunea Europeană. Noi vom fi pregătiţi, pentru a depune proiectul şi a obţine fondurile necesare acestei investiţii”.