Primăria comunei Dăeşti are în vedere extinderea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de apă potabilă în localitate

În acest mandat, Primăria comunei Dăeşti are în vedere extinderea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de apă potabilă. Tot în acest mandat se va înfiinţa un Parc Industrial în zona Sânbotin, Fedeleşoiu. În anul 2021, primarul din Dăești, George Popolan, dispune de un buget local estimat la nivelul de 6,7 milioane de lei. Comuna Dăești este una din cele mai dezvoltate din zona metropolitană și unde deja există câteva pensiuni agro-turistice iar perspectivele sunt unele de bun augur, pe acest palier. Localitatea este una din cele mai dinamice localități din Vâlcea, o localitate care crește demografic, se dezvoltă economic și deja, din acest an, va fi și un punct turistic pe harta Vâlcii. La finele anului trecut, CNI a lansat licitaţia pentru proiectarea, asistenţa tehnică şi execuţia lucrărilor în cadrul obiectivului „Construire sală de sport şcolară în satul Fedeleşoiu, comuna Dăeşti”. Investiţia este estimată la 6,55 milioane de lei, fără TVA, şi se va realiza lângă stadion. Lucrările vor începe cel mai probabil în a doua jumătate a acestui an şi se vor încheia până în vara lui 2022. Pentru acest mandat, primarul George Popolan are o listă de investiții și anume: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea comunei Dăeşti – Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Şcolii cu clasele I-IV Sânbotin şi amenajarea terenului aferent; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea comunei Dăeşti – Modernizare şi reabilitare străzi pe raza comunei Dăeşti; Modernizare străzi pe raza comunei Dăeşti – Asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apelor pluviale în comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea; Extindere, reabilitare şi modernizare reţea de canalizare în comuna Dăeşti; Extinderea sistem de supraveghere; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modrnizarea comunei Dăeşti – Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local pe raza localităţii Dăeşti; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în comuna Dăeşti – înfiinţare Centru Social la Şcoala Primară din satul Băbueşti; Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în comuna Dăeşti, etc.