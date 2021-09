Partidul Național Liberal trebuie să prezinte scuze publice

În atenția conducerii Partidului Național Liberal

Domnului președinte al PNL și prim-ministru Florin Cîțu

Secretarilor generali și prim-vicepreședinți Lucian Bode, Dan Vîlceanu, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Rareș Bogdan

Stimați domni,

Ne exprimăm profunda consternare față de modul în care Partidul Național Liberal înțelege să respecte libertatea presei și dreptul la informare al publicului. Agresarea a două ziariste la congresul PNL din acest weekend, de către membri ai partidului, reprezintă încă un semnal al lipsei de înțelegere, interes și respect a Partidului Național Liberal față de exercitarea de către cetățenii României a unor drepturi fundamentale. Agresiunile menționate s-au petrecut, conform mărturiilor celor două ziariste, inclusiv în prezența unor persoane cu funcții de conducere în partid, printre care și ministrul de Interne în funcție Lucian Bode.

Solicităm conducerii PNL să declanșeze de urgență o anchetă internă pentru a-i identifica și sancționa pe cei responsabili de aceste incidente.

Solicităm, de asemenea, conducerii PNL să se delimiteze public de astfel de comportamente și își revizuiască atitudinile publice în interacțiunile cu presa și cetățenii. Manifestările de acest tip nu sunt acceptabile pentru o formațiune politică în slujba cetățeanului. De asemenea, gestul poate fi și mai nepotrivit având în vedere faptul că acesta contribuie la un climat generalizat de violență verbală și fizică asupra femeilor.

Reamintim partidului de guvernământ, prim-ministrului Florin Cîțu și ministrului de Interne Lucian Bode că modul în care un partid ca PNL și demnitarii săi aleg să trateze presa are impact public și lasă loc pentru producerea unor evenimente și mai grave, cum a fost incidentul din județul Suceava, în care un ziarist, un regizor de film documentar și un activist de mediu au fost bătuți în timp ce documentau un subiect de interes public, tăierea ilegală de păduri.

Reamintim că sâmbătă, 25 septembrie, la congresul Partidului Național Liberal (PNL), unde cei adunați trebuiau să promoveze valorile liberale pe care le susțin, precum „Libertatea este valoarea cea mai de preț a oricărui individ”, au avut loc două incidente, ce dovedesc o gravă încălcare a libertăților fundamentale. Două jurnaliste, Iulia Gârbacea, reporter ProTV și Mădălina Mihalache, reporter Antena 3 au fost bruscate agresiv de câțiva membri liberali prezenți la Congres, pe motivul că acestea nu aveau voie să filmeze. Din imaginile apărute în spațiul public, dar și din relatările celor două jurnaliste rezultă fără tăgadă că organizatorii evenimentului au încercat să restricționeze și să descurajeze, chiar prin forță fizică și intimidare, accesul jurnaliștilor în zona de votare.

Considerăm că aceste incidente infirmă atât concluzia organizatorilor că evenimentul a fost gestionat în condiții optime de securitate, cât și așa-zisul respect pentru jurnaliști, excesiv clamat de unii membri ai partidului în perioada premergătoare congresului.

Solicităm reacția publică a conducerii Partidului Național Liberal față de aceste incidente și ne exprimăm speranța că ele nu se vor mai repeta.

ActiveWatch

Centrul pentru Inovare Publică

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Átlátszó Erdély / Transilvania Transparentă

Miliția Spirituală

PATRIR – Peace Action, Training and Research Institute of Romania

(organizațiile semnatare sunt membre ale Grupului “ONG-uri pentru cetățean”)

