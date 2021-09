Marcel Ciolacu: Nu vom uni cu voturile noastre pe hoţii de la PNL cu hoţii de la USR. Toţi trebuie să plece!

Marcel Ciolacu explică cum va juca partidul în actuala criză, dacă are sau nu înţelegeri cu liberalii din tabăra lui Cîţu sau cu preşedintele Iohannis, şi dacă PSD va vota sau nu moţiunea de cenzură AUR-USRPLUS.

România se află în plină criză politică. Cum vede PSD toată această desfăşurare?

Trebuie să vedem de unde a pornit tot acest haos. Iohannis a vrut cu tot dinadinsul Guvernul Său şi pentru asta a nesocotit votul românilor şi Constituţia. A făcut o Coaliţie a pierzătorilor, cu două partide care s-au certat în continuu pe bani şi putere.

Cei de la USR şi PNL sunt total iresponsabili. În plină criză economică şi sanitară, cu facturile la energie şi gaze dublate, cu alimente mai scumpe, dar cu pensii şi salarii îngheţate, aceşti oameni au aruncat ţara şi într-o criză politică fără precedent.

Este şocant ca român, în primul rând, să vezi miniştrii USR cum se aplaudă între ei pentru că au aruncat ţara în haos şi au plecat ca nişte laşi de la guvernare tocmai când era mai greu. De asemenea, este incredibil cum premierul Cîţu este mai preocupat să se certe cu USR decât să guverneze.

Şi cum se va poziţiona PSD?

Decizia PSD e clară! NU doar Florin Cîţu trebuie să plece, ci întreg Guvernul Dreptei! Întreg Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR este responsabil de haosul din ţară, de sărăcirea românilor, de lipsirea copiilor noştri de şcoală, de explozia preţurilor la energie şi gaze.

Am văzut de ce sunt capabili! Am văzut cum, în doar un an de zile, au distrus tot! Am văzut cum NU au aplicat legi votate şi promulgate, cum sunt Legea pensiilor şi cea privind dublarea alocaţiilor! Am văzut cum au îngheţat salariile! Am văzutul cum au crescut cursul euro!

Am văzut cum i-au lăsat pe români să se descurce singuri cu facturi dublate sau triplate la energie şi la gaze! Am văzut cum şi-au bătut joc de copiii noştri, lăsându-i fără şcoală! Am văzut cum şi-au bătut joc de agricultorii români, crescând în schimb importurile de alimente proaste şi scumpe!

Ce face însă, PSD acum, după ce miniştrii USR deja şi-au dat demisiile din Guvern şi, practic, au ieşit de la guvernare?

Nu au ieşit decât pe jumătate! USRPLUS rămâne încă lipit de borcanul cu miere. Altfel ar fi plecat cu tot cu secretari de stat, prefecţi şi şefi de deconcentrate. Asta este o dovadă în plus că sunt foarte ipocriţi şi că vor să rămână la butoanele puterii şi la bani. Ei vor să fie şi la putere, dar şi în opoziţie. Total ipocrit!

Totuşi, de câteva zile, USR vă acuză că îl sprijiniţi pe Florin Cîţu şi jucaţi alături de PNL în această criză politică.

Dan Barna are, în mod evident, un dublu discurs. Pe de o parte, spune că PSD este rău dacă nu le sprijină demersul, dar pe de altă parte am fi responsabili dacă i-am ajuta pe ei să se întoarcă bine-merci la bucatele guvernării. Voturile PSD nu sunt de vânzare! Nu vom uni cu voturile noastre pe hoţii de la PNL cu hoţii de la USR! Sutele de mii de membri şi simpatizanţi PSD nu au cum să uite cum aceşti domni de la USR ne-au jignit de-a lungul timpului în cele mai groteşti moduri posibile. Cu ei să ne aliem noi acum şi să le facem jocurile murdare? Aşa ceva este imposibil!

Domnul Barna a ales să facă o alianţă cu AUR. Îi urez succes. Aceşti oameni care până mai ieri se urau şi se făceau în toate felurile acum sunt cei mai buni prieteni. Cum pot să am încredere în aşa ceva?! Ce construcţie este această Alianţă USR-AUR?! Ce soluţii au ei pentru România?!

Totuşi, reprezentanţii PSD s-au retras din şedinţa Birourilor Permanente reunite când trebuia să fie stabilit calendarul moţiunii USR-AUR.

PSD s-a retras în momentul în care PNL şi USR au început să se acuze reciproc de hoţie. Ba că au falsificat semnături, ba că nu ştiu ce. Noi nu vrem să arbitrăm această mizerie între două partide care se află la putere şi într-o coaliţie. Am spus foarte clar că PSD va vota prima moţiune care va ajunge la vot. Dar nu este treaba noastră să facem terapie de cuplu cu PNL şi USR. Noi vrem să plece toţi, nu doar USR.

USR a interpretat acest gest ca fiind un sprijin indirect pentru Florin Cîţu…

Îi transmit direct lui domnului Barna – noi suntem PSD! Şi niciodată PSD, cel mai mare partid din România, nu va ceda şantajului USRPLUS! Barna este în #echipacastigatoare de un an de zile. El l-a vrut pe Cîţu, nu PSD! Noi am spus de la început că Florin Cîţu este un dezastru pentru România! Coaliţia pierzătorilor moşită de Iohannis trebuie să dispară de la guvernare! PNL şi USR au distrus România. Toţi trebuie să plece acasă şi să vină un Guvern care să salveze ţara.

Aveţi un blat cu PNL?

Am mai răspuns la asta, o voi face iar. Întreg Guvernul Cîţu trebuie să plece! Iar PSD va face acest lucru: va da jos acest guvern care sărăceşte România. Dar o vom face nu ca să se întoarcă Barna la ciolan. Ci să plece toţi. Întotdeauna voi urmări doar interesul PSD şi al românilor.

S-a vehiculat în spaţiul public că aţi fi negociat cu premierul Cîţu să primiţi fonduri din noul program PNDL 3. Este adevărat?

Cu acest program situaţia este foarte simplă. Anul trecut, primarii – indiferent de culoarea politică, au cheltuit foarte mulţi bani în lupta împotriva pandemiei. Guvernul i-a lăsat practic fără bani de investiţii. Acum, USR ar vrea să condamne comunităţi întregi la subdezvoltare doar pentru că dânşii nu au primari sau electoratul lor este preponderent în zonele urbane mai dezvoltate. Şi atunci fac ceea ce ştiu mai bine: să distrugă un program, în loc să ajute oamenii! Adică e mai uşor să arunci cu noroi într-un proiect, decât să stabileşti criterii clare şi să aplici legea.

USR are oameni în guvern. Deci, era şi treaba lor să fie sută la sută siguri că acei bani se cheltuiesc legal. Dacă este cineva care fură, atunci trebuie să ajungă în închisoare. Dar nu poţi omorî tot programul pentru că nu le convine lor. Pe logica asta, am putea opri şi PNRR-ul pentru că există suspiciuni că Ghinea a direcţionat 2 miliarde de euro către consultanţă. Este aberant ce face USR!

Dar aveţi o înţelegere cu preşedintele Iohannis?

Nu am nicio înţelegere cu Iohannis! Absolut niciuna. Din momentul în care anul trecut m-a jignit intr-un mod nedemn ca aş fi un trădător am spus “stop”, cu acest om nu se poate dialoga. Dacă este cineva care crede că am uitat acel moment, se înşeală! Repet: deciziile le iau după consultarea cu toţi colegii mei. Şi doar cu colegii mei. Toate deciziile se iau în interiorul partidului. Restul sunt minciuni grosolane!

Să lămurim lucrurile: veţi vota sau nu moţiunea USR-AUR?

Da, am spus că votez prima moţiune care va ajunge la vot. Dar nu pot să nu constat cu tristeţe că moţiunea Alianţei USR-AUR este o ruşine. Să fii de un an la guvernare, să vezi că România se duce în prăpastie şi să nu-ţi asumi nimic?! Să crezi că PSD este remorca USR şi că poţi şantaja cel mai mare partid din România este cel mai prost lucru. Înseamnă că nu ai nicio legătură cu realitatea. Nu au avut nici măcar minima decenţă să trimită textul moţiunii şi să discutăm. Noi le-am dat textul moţiunii PSD şi le-am spus clar că putem discuta pe text. Pentru că vrem ca Guvernul Cîţu să pice, dar odată cu el să îşi asume dezastrul şi Barna, şi Năsui şi Ghinea!

Şi atunci care este soluţia pentru a depăşi această criză politică?

Lucrurile sunt foarte simple. În momentul în care miniştrii USR şi-au dat demisia, guvernul Cîţu este, practic, demis. Premierul trebuie să vină în maximum 45 de zile pentru un vot de încredere în Parlament. PSD va vota clar împotriva acestui Guvern care i-a sărăcit pe români.

A doua variantă este ca USR să renunţe la alianţa pe care o au cu AUR şi să semneze moţiunea PSD. Am spus că vom depune moţiunea în momentul în care vom avea 234 de semnături, adică să avem garanţia că acest guvern este demis. Nu să depunem moţiune ca să negocieze domnul Barna pe la spate funcţii şi bani.

Marcel Ciolacu,

Președintele PSD

Sursa: https://www.mediafax.ro/politic/interviu-marcel-ciolacu-despre-un-posibil-blat-cu-citu-nu-vom-uni-cu-voturile-noastre-pe-hotii-de-la-pnl-cu-hotii-de-la-usr-toti-trebuie-sa-plece-20256745