Investitorul Romeo Iliescu actioneaza in justitie impotriva consilierilor locali PNL si USR

COMUNICAT DE PRESA

Romeo Impex Com SRL este o companie locala, înființată în anul 1994, care incepand cu anul 2007 a construit locuinte, spatii comerciale și birouri in Rm. Valcea si a devenit in timp principalul dezvoltator imobiliar din Rm. Valcea ajungand pana la acest moment la 750 locuinte construite și livrate, dupa standarde moderne care asigura un altfel de confort la preturi accesibile.

Proiectele noastre viitoare vizeaza constructia a 2400 apartamente, spatii comerciale și birouri, a 104 case in care vom investii sume considerabile si care vor aduce beneficii importante economiei locale, fortei de munca, bugetelor locale si de stat.

Proiectul nostru urmator, “RAZ Tower, pentru care avem finalizata intreaga documentatie tehnica are in vedere edificarea unei cladiri mixte de spatii comerciale, birouri si locuinte in centrul orasului si va fi arhitectural o cladire emblematica, dar in acelasi timp contemporana pentru oras si centrul civic.

Desi ar fi trebuit ca acest proiect sa demareze inca de la inceputul anului a fost mult intarziat de catre consilierii PNL si USR din cadrul Consiliului Local care s-au opus sistematic aprobarii proiectului nostru si inceperii ridicarii constructiei motivat de un asa zis vot politic care nu ar mai permite ridicarea unor constructii care sa dezvolte orasul.

Consilierii PNL si USR nu sunt interesati de faptul ca proiectul nostru“RAZ Tower” respecta toate conditiile de legalitate si a fost avizat anterior de catre aparatul de specialitate din cadrul Primariei. Mai mult, acest refuz este lipsit de orice motivatie legala care ne-ar permite sa remediem cumva proiectul nostru.

Ca atare, acest blocaj care ni se impune ne-a determinat ca la data de 02.09.2021 sa depunem o plangere prealabila la Consiliul Local si, totodata, sa somam personal, prin executorul judecatoresc, consilierii care se opun fara nicio motivatie reala proiectului nostru care se fac raspunzatori in mod direct pentru toate pierderile financiare suferite.

Desi regretam situatia la care s-a ajuns, pentru a ne apara drepturile si pentru a nu priva comunitatea locala de dezvoltare, in cel mai scurt timp vom initia o actiune in instanta unde vom solicita obligarea persoanelor vinovate la plata prejudiciilor cauzate.

Va comunicam somatiile transmise consilierilor mai sus mentionati si plangerea prealabila.

Administrator Romeo Iliescu