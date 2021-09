In atentia AEP: Este PENAL sau nu ceea ce face Virgil Pîrvulescu?

Cu toate că alegerile locale s-au încheiat de un an, viceprimarul liberal Virgil Pîrvulescu continuă campania electorală, prin nesfârșitele „tirade” din ședințele de consiliu local din Râmnicu Vâlcea. Ultima lovitură a lui Pîrvulescu a fost „inundarea” cutiilor poștale din municipiu cu mii de pliante electorale reunite pompos sub titlul „Rezolvăm problema parcărilor”. Spunem pliante electorale fiindcă întrunesc toate elementele unui astfel de material promoțional: pe ele apare „moaca” zâmbitoare a lui Virgil Pîrvulescu, sub sigla PNL Râmnicu Vâlcea și TNL Râmnicu Vâlcea. Avem câteva întrebări serioase pentru Poliție și Autoritatea Electorală Permanentă: dacă a fost declarat la AEP costul tipăririi pliantelor, cine a realizat acest lucru și dacă vor fi amendați liberalii pentru pliantele electorale distribuite… în afara campaniei electorale?!?