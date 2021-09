Daniela Nane, debut ca regizor, la Vâlcea, cu o celebră piesă pe Broadway. Relatia speciala cu IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului

Stagiunea 2021 – 2022 este deschisă la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea de o premieră în regia actriţei Daniela Nane care în ultimii ani are o relaţie specială cu aceste meleaguri. Este vorba despre piesa „Who’s Who” sau „Minciuna nu are picioare atât de lungi”, o celebră comedie jucată trei decenii pe Broadway. O piesă la care actriţa a lucrat timp de mai bine de o lună, pentru deschiderea stagiunii la Vâlcea, de vineri, 10 septembrie, când are loc premiera la Teatrul Anton Pann – anunta adevarul.ro. Daniela Nane este unul dintre actorii care s-au aflat în distribuţia primei premiere a acestei piese care a avut loc în România la Teatrul Bulandra, în 1995, în regia lui Florian Pitiş. Spectacolul a avut 10 stagiuni în care s-a jucat cu casa închisă. „Este prima dată când semnez un spectacol pentru o scenă profesionistă”, a declarat Daniela Nane la Vâlcea, reamintind că a mai lucrat cu adolescenţi, dar se află la prima colaborare cu un teatru profesionist.

„Who’s Who” sau „Minciuna nu are picioare atât de lungi”, de Keith Waterhouse & Willis Hall este o comedie din perioada în care nu existau internet, telefoane mobile, google sau monedă unică. O poveste a doi soţi care pleacă în weekend cu amantele la mare, în extrasezon, dar care până la urmă sunt nevoiţi să dea socoteală soţiilor pentru aventurile lor. Ţinutele actorilor, reinterpretând anii ’60, au fost realizate de celebra creatoare de modă Irina Schrotter, iar scenografia – un decor de interior care sugerează un hotel de lux de pe riviera britanică, în extrasezon – de Gelu Rîşca, unul dintre românii care a intrat în Cartea Recordurilor datorită contribuţiei la construirea decorurilor din spectacolul „Vlaicu Vodă” al Teatrului Excelsior din Bucureşti, cu ocazia Centenarului. Licenţiată UNATC în 1995 la clasa profesorilor Mircea Albulescu şi Cătălin Naum, Daniela Nane a obţinut două premii la interpretare pentru debutul din „Patul lui Procust”, în regia Cătălinei Buzoianu, ocazie cu care a început să colaboreze cu trupa unuia dintre cele mai renumite teatre din România, Teatrul Bulandra. A jucat în peste 50 de spectacole de teatru şi filme de lung metraj şi de televiziune. Actriţa are o relaţie mai specială cu judeţul Vâlcea, în ultimii ani. Aici s-a căsătorit în 2016, în secret, cu fostul ministru Adrian Cioroianu. Cununia religioasă a fost oficiată chiar de către arhiepiscopul Râmnicului, IPS Varsanufie, cu care aceasta a recunoscut că are o relaţie specială. La cununie au fost prezenţi doar familia, naşii şi Mirela Vescan cu soţul său. „Am vrut linişte, cununia am făcut-o pentru sufletele noastre, nu pentru presă”, avea să explice actriţa ulterior. Cununia civilă a avut loc la ambasadă, Adrian Cioroianu fiind ambasador UNESCO. Dată fiind legătura spirituală cu judeţul Vâlcea, Daniela Nane a primit în 2018 o înaltă distincţie bisericească – „Crucea Râmnicului”, alături de Corina Chiriac, Ozana Barabancea şi Oana Sârbu, o distincţie acordată unor personalităţi care „trăiesc în spiritul ortodoxiei, sunt aproape de Biserică şi performează în domeniul lor de activitate”. Iar de atunci este prezentă la multe evenimente organizate de Arhiepiscopia Râmnicului şi vizitează deseori sfintele lăcaşuri seculare ale judeţului.

