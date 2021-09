Cum sa duci experienta gamingului la urmatorul nivel?

O mare parte din populatie este pasionata de jocuri video, femei si barbati deopotriva, indiferent de varsta sau nationalitate. Desi poate fi doar un hobby la inceput, gaming-ul poate deveni mai mult decat atat, ocupand o mare parte din timpul jucatorilor. Insa, fie ca esti incepator, fie ca ai deja cativa ani de experienta, poti duce totul la un alt nivel.

Iata cum poti trece la “next level” in gaming:

Fa o cariera din asta

De ce sa nu castigi bani din pasiunea ta? Daca esti un jucator talentat, care investeste mult timp pentru a-si imbunatati abilitatile, ai toate sansele sa fii platit pentru ce stii sa faci si pentru capacitatea ta de analiza si vedere per ansamblu. Un job care iti ofera un salariu bun este cel de game tester, unde ai posibilitatea de a fi primul care afla despre noi jocuri, inainte ca acestea sa iasa pe piata. Practic, vei fi unul dintre factorii decizionali in ceea ce priveste lansarea unui joc. Astfel, ai ocazia sa analizezi caractere, miscari, scenarii, posibile bug-uri si vei fi la curent cu tot ce este nou in lumea gamingului.

Invata de la alti gameri

Ca sa iti imbunatatesti tehnica de joc, nu este suficient sa petreci multe ore in fata ecranului – poti sa “furi meserie”. Ca gamer, procesul de invatare nu se termina niciodata, deoarece mereu apar lucruri noi, iar jucatorii experimentati iti pot oferi cele mai bune sfaturi. Din fericire, comunitatea de gameri este foarte mare, astfel incat iti va fi foarte usor sa gasesti clipuri cu alti jucatori, unii mai buni decat tine si sa inveti de la ei. Totodata, poti gasi grupuri de oameni din toate partile lumii cu care sa formezi o echipa si sa participati impreuna la competitii si turnee, ajutandu-va reciproc sa evoluati.

Accesorizeaza-ti PC-ul cu cele mai noi gadgeturi

Trebuie sa recunosti ca jocurile video sunt strans legate de tehnologie si ca pasiunea aceasta te costa destul de mult. Ca sa tii pasul cu noile lansari, este nevoie sa investesti constant in accesorii de gaming, pentru a te putea bucura pe deplin de ceea ce are de oferit un joc. Un laptop sau un PC foarte performant nu sunt suficiente, astfel incat, daca esti un jucator care vrea sa faca performanta, trebuie sa investesti cel putin intr-o pereche de casti de calitate, un mouse versatil si rapid si o tastatura usor de folosit. Din fericire, pe Lerato.ro le poti gasi la preturi suficient de mici, astfel incat achizitionarea echipamentului adecvat nu va mai fi un impediment.

Fii disciplinat!

Nu exista performanta fara disciplina. Daca esti un impatimit al jocurilor video, cu siguranta ti s-a intamplat sa uiti cat timp a trecut de cand te-ai asezat pe scaun. Ce nu observi insa, este faptul ca productivitatea ta a scazut, deoarece capacitatea de concentrare si atentia sunt afectate de oboseala ce se aduna de-a lungul orelor. Desi poate fi dificil, este esential sa iti iei pauze in care sa iti relaxezi atat ochii, cat si mintea. Vei avea un randament mult mai mare dupa.

Aplica sfaturile de mai sus pentru a trece la next level nu doar in timpul jocului, ci si in viata reala si bucura-te de performanta!

Sursa foto: Pexels.com