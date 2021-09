CAS Valcea: Procedura de obtinere a cardului european de asigurări sociale de sănătate 

1. Completezi si semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) (descarca modelul mai jos).

2. Atasezi copie BI/CI si documentele doveditoare ale calitatii de asigurat (dupa caz, adeverinta de salariat, adeverinta de asigurat, chitante de plata a contributiei de sanatate, talon de pensie, adeverinta de elev/student etc.)

Pentru copii minori, se ataseaza copia certificatului de nastere/CI, iar la cererea facuta in numele copilului se ataseaza copia actului de identitate al parintelui care semneaza cererea.

3. Depui cererea + documentele la Sediul CAS Vâlcea, str. General Magheru nr. 27, Rm. Vâlcea. Programul de lucru cu publicul este următorul:

* 08.30 – 17.00 Luni – Joi

* 08.30 – 14.30 Vineri

4. Cardul iti va fi eliberat in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus.

5. In cazul in care a fost obtinut un card CEASS, dovada calitatii de asigurat se face de la data obtinerii cardului precedent si pana in prezent.

Studenții/masteranzii care studiaza în statele membre UE pot obține card CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român.



NOTĂ

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana imputernicită de catre acesta va prezenta următoarele documente:

• copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația dacă este cazul) a/al persoanei împuternicite și procură notarială .

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoana, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.

Documentele pot fi transmise și prin poștă / servicii de curierat.

Nu se primesc documente prin email, FAX, întrucât conţin date cu caracter personal. În conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016, exceptie face doar fotocopia după actul de identitate, care poate fi transmisă pe adresa de email carduriUE[at]casvl.ro

Responsabil Telefon contact Adresa email carduriUE[at]casvl.ro Colgiu Claudia 0250.738035 / int. 108 carduriUE[at]casvl.ro Miritoiu Eliana 0250.738035 / int. 147 carduriUE[at]casvl.ro Mircea Alina 0250.738035 / int. 145 carduriUE[at]casvl.ro

Fișiere atașate

Cerere eliberare card EU.docCerere eliberare card EU.pdfCerere eliberare card EU -UK.docCerere eliberare card EU -UK.pdf