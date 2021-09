BATAIE DE JOC LA ADRESA SOFERILOR AZI PE VALEA OLTULUI! RUSINE MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, RUSINE PREFECTULUI DE VALCEA! 

BATAIE DE JOC LA ADRESA SOFERILOR AZI PE VALEA OLTULUI!!!!

Traficul auto este îngreunat pe DN 7, pe raza localitatii Caineni, judeţul Vâlcea, pe sensul către Sibiu, formându-se coloană în mişcare pe aproximativ 3 kilometri, informează Centrul Infotrafic. O MARE MINCIUNA! TRAFICUL A FOST INGREUNAT PE O DISTANTA DE APROXIMATIV 30 DE KM, INTRE ROBESTI – VALCEA SI DINCOLO DE TALMACIU – SIBIU! MARTORI SUNT SUTELE DE SOFERI CARE AU STAT NEPUTINCIOSI ORE INTREGI IN MASINI! UN DRUM RAMNICU VALCEA – SIBIU SE FACE, DE OBICEI, IN MAXIM O ORA SI 20 DE MINUTE, AZI S-A FACUT IN PATRU ORE!!!! RUSINE, COMPANIEI NATIONALE A DRUMURILOR, RUSINE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RUSINE PREFECTULUI JUDETULUI VALCEA, RUSINE GUVERNULUI, RUSINE PREMIERULUI FLORIN CITU! ACEASTA ESTE ROMANIA SECOLULUI XXI!!!

„Pe DN 7, km 225+700m , pe raza comunei Câineni, traficul se desfăşoară pe un singur sens din cauza unor lucrări. Se circulă în coloană, în ambele sensuri pe mai mulţi kilometri”, arată sursa citată. O ALTA MINCIUNA! REDACTORII NOSTRI AU FOST AZI IN ZONA SI NU ERAU EFECTUATE LUCRARI – SINGURA PROBLEMA: S-A DEFECTAT UN SEMAFOR!!!!!! DIN ACEASTA CAUZA – TIMP DE PESTE 16 ORE TOT TRAFICUL DE PE VALEA OLTULUI A FOST BLOCAT, DAT COMPLET PESTE CAP!!!! CINE RASPUNDE PENTRU ACEASTA SITUATIE? CU CE SUNT DE VINA SOFERII PLATITORI DE TAXE SI IMPOZITE PENTRU CA SI-AU IROSIT ORE INTREGI IN MASINI!!!! O UMILINTA FARA MARGINI!!!!!!

Poliţiştii rutieri, DOI LA NUMAR, au incercat sa fluidizeze circulaţia! Mai mult au BLOCAT-O!!!! DEPASITI TOTAL DE SITUATIE!!!!

Tiberiu Pirnau