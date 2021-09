Avertizare prin Ro-Alert pentru populaţia din Brezoi, după ce un urs a ajuns în apropierea zonei locuite

Autorităţile din judeţul Vâlcea au emis, in noaptea de duminica spre luni, mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populaţiei din zona localităţii Calinesti – Brezoi, după ce un urs a ieşit din pădure şi a ajuns la un kilometru de zona locuită, punand in pericol populatia. Conform informaţiilor date publicităţii de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, locuitorii din zona orasului Brezoi au fost alertaţi după ce un urs şi-a făcut apariţia în apropierea satului Calinesti. “Atentie! Urs observat in orasul Brezoi, zona Calinesti! Sporiti atentia! Nu va expuneti pericolului! Evitati zona! In caz de urgenta, apelati 112!”, transmite ISU Vâlcea.