Andra Bica, vicepresedintele Consiliului Judetean Valcea, cercetata de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate?!

Andra Bica, vicepresedintele Consiliului Judetean Valcea, cercetata de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate? Pe surse am aflat ca la CET Govora, institutie din subordinea Consiliului Judetean Valcea, au fost transmise de catre ANI mai multe adrese, prin care se cer informatii privitoare la relatiile comerciale cu societatea SC Bica SRL (societate la care este actionar fostul sot al Andrei Bica, afaceristul Ilie Virgil Bica). Se cerceteaza un posibil conflict de interese intre functia de vicepresedinte la CJ Valcea si afacerile societatii Bica SRL (la care Andra Bica a fost actionara pana de curand!). Totodata, inspectorii ANI au suspiciuni ca divortul dintre Ilie Virgil Bica si Andra Bica ar fi unul de forma pentru ca Bica SRL sa poata desfasura in continuare afaceri cu CET Govora. Urmarim subiectul si ii vom informa pe valceni in legatura cu evolutia verificarilor ANI! Interesant este ca reclamatia impotriva lui Bica la ANI ar fi fost depusa de PNL Valcea ai carui membri sunt laudati constant la televiziunea lui… Bica! Cu siguranta ca Maria Dimulescu, avocata comuna a deputatului liberal Cristian Buican si a lui Ilie Virgil, il va salva pe acesta din urma de dosarul de la ANI si nu numai… Succes!