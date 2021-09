5 laptopuri pe care le poți găsi la prețuri avantajoase

Sursă foto: https://unsplash.com/photos/zbWFT4eVopE

În fiecare sezon apar dispozitive digitale noi: telefoane, calculatoare, tabletele și laptopuri, de aceea poate fi greu să rămâi în pas cu tot ceea ce face furori azi pe piața electronicelor. Cu toate acestea, ce spui de un notebook mid-end care să-ți satisfacă toate nevoile, fie acestea pentru facultate, locul de muncă, gaming, călătorie sau alte activități?

Ei bine, dacă îți dorești un laptop performant, însă potrivit pentru bugetul tău? Atunci iată 5 laptopuri pe care le poți găsi la prețuri avantajoase și cu care te poți bucura te toate experiențele noilor tehnologii!

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 este un laptop performant care pornește de la suma de 2800 lei, ajungând până la aproape 4000 de lei în funcție de specificațiile tehnice care variază de la un design la altul. Un laptop Acer nu te va lăsa la greu, nici atunci când iei notițe la facultate, nici atunci când prezinți un proiect important în fața colegilor de la muncă.

Aspire 5 este incredibil pentru deplasări sau pentru activitățile de zi cu zi. Placa grafică este din seria Intel, bateria are autonomie mare, este ușor de transportat și are o carcasă rezistentă, iar tastatura este iluminată. Este un notebook potrivit pentru sarcinile de muncă sau pentru facultate, dar și pentru jocurile care nu necesită foarte multe resurse: Hearthstone, PUBG, Assassin’s Creed, Among US, World of Warcraft.

Laptop ASUS Gaming TUF FX505DT

Laptop ASUS Gaming TUF FX505DT este un laptop mid spre high-end, incredibil pentru sesiunile de jocuri dar și pentru programele potrivite pentru un workstation. Pornește de la 3000 de lei, în funcție de varietatea specificațiilor tehnice, model și trăsături.

Cu o placă video NVidia GeForce GTX 1650, procesor AMD Ryzen, RAM de 8 GB și SSD de 512 GB, ASUS FX505DT te va însoți acasă, la muncă sau la facultate. Vei putea realiza activități multitasking și să pornești la grafică bună jocuri foarte cunoscute, precum: Fortnite, Minecraft, PUBG, Dota, Borderlands.

Laptop HP 15-dw3040nq

Laptop HP 15-dw3040nq face parte din laptopurile mid range, cu un cost minim de 2400 de lei. Este ideal pentru activitățile mărunte de la facultate și de la locul de muncă, precum sarcinile în Microsoft Office, browser, sau întâlnirile online prin Skype, Teams, etc. Laptopul are placă video Intel, 8 GM RAM, cu memorie de stocare SSD. Deși nu prezintă o performanță crescută în domeniul jocurilor, laptopul este ideal pentru birou și pentru activitățile de zi cu zi.

Laptop MSI Gaming Thin 10SCSR

Laptop MSI Gaming Thin 10SCSR, deși cu un preț mai ridicat spre deosebire de celelalte modele prezentate, pornind de la 4000 de lei, acesta îți va oferi o experiență autentică în jocurile tale favorite: Control, Metro Exodus, Total War, Death Stranding, World of Warcraft, dar și multitasking și timp de răspuns incredibil pentru sarcinile solicitante de la muncă și cursuri. MSI Gaming are capacitate de stocare de 512 GB SSD, 8 GB RAM, placă grafică NVidia GeForce GTX 1650 și procesor Intel i7.

Laptop Lenovo IdeaPad 3

Laptopul Lenovo IdeaPad 3 pornește de la 3800 lei, având specificații și componente moderne, precum procesor AMD Ryzen 7, 16 GB RAM și 512 GB SSD, dar și placă grafică NVidia GeForce GTX 1650. Dacă business-ul sau cursurile tale necesită folosirea unor programe complexe, precum AutoCAD, Cubase, Illustrator sau Blender, atunci cu siguranță acest laptop plus performant te va ajuta să duci la bun sfârșit toate activitățile tale!

Atunci când vrei să investești într-un laptop este important să iei în considerare toate specificațiile tehnice, autonomia bateriei, greutatea și dimensiunea, bugetul tău și în special activitățile pe care vrei să le realizezi cu ajutorul acestuia. După ce ai pus la punct toate aceste informații, atunci vei găsi rapid și ușor întocmai laptopul pe care ți-l dorești!