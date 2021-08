Unde gasesti schela de inchiriat si care sunt avantajele de care poti beneficia?

A inchiria echipamente de constructii este astazi o oportunitate, mai ales in contextul in care preturile la materiale au crescut semnificativ in ultima perioada. Preturile la inchiriere sunt destul de avantajoase si sunt rentabile mai ales atunci cand iti desfasori activitatea in mai multe locatii fizice din Romania.

Gasesti schela de inchiriat la cei mai mari furnizori de echipamente esentiale in constructii, care au in oferta si alte tipuri de produse, precum: popi metalici, cofraje, sisteme de sprijinire de santuri, mini excavatoare, mini compactoare, buldo excavatoare, bobcat, masini de taiat, placi compactoare si multe alte echipamente. Iata care sunt avantajele de care poti beneficia, atunci cand inchiriezi schele metalice sau alte produse!

Economisesti prin reducerea costurilor necesare depozitarii si personalului specializat

Desi in mentalitatea noastra, a romanilor, inchirierea nu reprezinta niciodata o oportunitate, ci doar o pierdere, in realitate lucrurile stau diferit. Poti economisi considerabil prin serviciile de inchiriere, mai ales atunci cand vine vorba de echipamentele esentiale din domeniul constructiilor. Daca, in mod normal, ar fi fost necesar sa platesti pentru depozitarea echipamentelor din diverse locatii din Romania unde iti desfasori munca pe santier, acum vei scapa de aceste costuri. In plus, nu va mai fi necesar sa platesti personal calificat pentru a monta si demonta schelele sau alte tipuri de echipamente, ci le poti da o alta responsabilitate care accelereaza ritmul lucrarilor de pe santier. Economisirea este un principal avantaj.

Montajul este asigurat, dar primesti si servicii de asistenta tehnica in utilizare, in caz de nevoie

Companiile serioase de inchiriere a echipamentelor de constructii iti asigura aceste avantaje: montajul este asigurat, iar inchirierea efectiva a produsului vine la pachet cu servicii de asistenta tehnica in utilizare. Personalul expert iti sta la dispozitie pentru a-ti livra informatii esentiale si preintampina orice situatie neplacuta, prin implicarea sa. Daca observi ca produsul a fost livrat intr-o stare necorespunzatoare, nu trebuie decat sa semnalezi acest lucru si situatia va fi remediata in cel mai scurt timp cu putinta. Asa opereaza companiile de prestigiu in Romania, care activeaza de peste 10 ani in acest domeniu si se bucura de popularitate in randul clientilor. Exista antreprenori care inchiriaza echipamente de foarte multi ani.

Testezi cele mai bune echipamente, de ultima generatie, pe care ulterior le poti achizitiona

Prin inchiriere poti sa testezi o mare varietate de echipamente in constructii, inainte sa le cumperi. Este cea mai simpla modalitate prin care poti sa le analizezi performanta, inainte de a suporta costurile totale de achizitie. Poti testa diverse tipuri de schele, dar si utilaje grele, cum ar fi excavatoare, compactoare, masini de taiat, placi compactoare sau alte structuri de rezistenta: sisteme de cofraje, popi metalici etc. Iti recomandam sa colaborezi cu un furnizor care are in oferta de comercializare aceleasi produse pe care le si inchiriaza (bineinteles, noi). Astfel, ai posibilitatea sa cumperi exact acelasi tip de echipament pe care l-ai testat, fara sa pierzi timp pentru a te documenta si a face cautari. Nimic mai simplu: merita pe deplin.

Inchiriaza schele metalice de la compania Lucinvest.ro si vei avea toate avantajele

Fie ca vrei sa inchiriezi schele metalice, fie ca esti in cautare de alte echipamente, iti recomandam sa colaborezi cu firma Lucinvest.ro. S-a lansat in 2006 pe piata si oferta o gama completa de produse.

Date de contact:

Tel: (40)745.410.817

E-mail: office@lucinvest.ro