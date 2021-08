Un pod din centrul statiunii Baile Olanesti este GRAV afectat de camioanele incarcate cu lemne – ZECI DE TONE!

In statiunea Baile Olanesti, atat turistii cat si localnicii sunt efectiv terorizati de camioanele incarcate cu lemne, care traverseaza zilnic orasul. De mai multe zile masinile pline, incarcate pana la refuz, trec chiar prin centrul statiunii tulburand linistea publica. Mai mult ca sigur ca firmele, care au exploatatii forestiere in zona, nu detin autorizatii ZILNICE de traversare a orasului Olanesti, iar incarcatura depaseste cu mult limita admisa, punand in pericol infrastructura rutiera! Un pod din centrul statiunii este GRAV afectat de camioanele incarcate cu lemne – ZECI DE TONE! Cine va fi responsabil pentru o eventuala TRAGEDIE?!

Tiberiu Pirnau

Foto: Arhiva