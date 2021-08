Un hacker vâlcean urmărit de FBI, reţinut în Capitală. Recompensa uriaşă pe care o oferea SUA pentru prinderea lui

Dumitru Daniel Bosogioiu, un hacker român pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare provizorie de către autorităţile judiciare FBI din SUA, a fost reţinut de poliţişti din cadrul Secţiei 2 din Capitală. Bărbatul ar fi autorul a numeroase fraude efectuate pe internet care au produs prejudicii estimate la milioane de dolari.

„La data de 25.08.2021, in baza unei informaţii, poliţişti din cadrul Secţiei 2 au depistat o persoană pe numele căreia este emis un mandat de arestare provizorie de către autorităţile judiciare FBI -SUA. În jurul orei 12:30, cei doi poliţişti l-au depistat pe bărbatul de 40 de ani, cercetat de autorităţile americane pentru săvârşirea infracţiunilor de asocierea in vederea săvârşirii de înşelăciuni prin mijloace electronice, spălare de bani, falsificare de paşapoarte şi trafic cu mărci de servicii contrafăcute”, conform unui comunicat al Poliţiei Capitalei. Mandatul federal de arestare a fost emis pentru Dumitru Daniel Bosogioiu pe 20 decembrie 2012. Dumitru Daniel Bosogioiu era căutat pentru presupusa sa participare la o schemă sofisticată de fraudă pe internet, prin care erau postate anunţuri false pe site-uri de vânzări şi licitaţii din SUA. Sursele judiciare spun că aceste anunţuri conţineau imagini, descrieri de vehicule şi alte articole de vânzare care nu existau cu adevărat. Escrocii se prezentau drept vânzători şi negociau prin e-mail tranzacţiile cu cumpărători nebănuitori din Statele Unite. Aceşti „vânzători” au trimis în mod fraudulos facturi, care păreau a proveni de la servicii legitime de plată online, către cumpărători, cu instrucţiuni pentru plata în conturi bancare deţinute de alţi conspiratori din Statele Unite. La rândul lor, aceşti complici aveau conturi bancare deschise sub identităţi false, folosind paşapoarte frauduloase făcute în Europa de alţi conspiratori implicaţi în schemă. În 2014, FBI oferea o recompensă de 750.000 de euro pentru Dumitru Daniel Bosogioiu.

Ce spune FBI-ul:

”Dumitru Daniel Bosogioiu este căutat pentru presupusa participare la o escrocherie sofisticată de fraudă pe internet. În cadrul acestei escrocherii, grupul de infractori aflați în România și în alte părți din Europa, au postat anunțuri pe site-uri de licitaţie de pe Internet pentru vânzarea de produse. Aceste anunţuri conţineau imaginile şi descrierile unor vehicule şi altor obiecte de vânzare, fără ca, de fapt, aceste vehicule şi obiecte să existe în realitate. Pretinzând a fi vânzători, infractorii negociau prin e-mail cu cumpărători neavizaţi din Statele Unite ale Americii. Aşa-zişii “vânzători” trimiteau apoi victimelor facturi false ce păreau a proveni de la servicii legitime de plată pe Internet, cu instrucţiuni pentru depunerea plăţilor în conturi bancare deţinute de alţi asociaţi care locuiau în Statele Unite ale Americii. Aceşti infractori au deschis conturi bancare în Statele Unite ale Americii sub identităţi false, folosind paşapoarte false create în Europa de către alţi infractori. Când victimele virau banii în contul indicat în facturile frauduloase, infractorul căruia îi aparţinea acel cont era înştiinţat, retrăgea sumele depuse de cumpărător şi, pe baza unor instrucţiuni primite prin e-mail, transfera sumele unui alt infractor”, arată anunțul FBI.

