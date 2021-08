Ștefan Vuza deschide azi porțile Chimiei Românești! 

La numai un an de la preluarea combinatului chimic din Borzești, Chimcomplex, omul de afaceri Ștefan Vuza s-a întâlnit cu salariații la o „câmpenească”, o sărbătoare a acestei întreprinderi în care s-au marcat 50 de ani de la înființarea ei. Sărbătoarea a fost numită „Ziua porților deschise”, titlu care s-a dovedit de bun augur, pentru că evoluția combinatului a fost, an de an, tot mai bună. Combinatul a devenit „perla coroanei” în ceea ce obișnuiam să numim, atunci, „imperiul industrial” al lui Ștefan Vuza, cel care deținea câteva mari întreprinderi industriale din România.

În al treilea an de la preluarea celor mai importante active și de la combinatul chimic Oltchim, din Râmnicu Vâlcea, proprietarul Chimcomplex se va întâlni, pe 21 august, tot la un fel de „câmpenească”, dar mai cu ștaif, cu salariații de acolo și cu invitații lor. Reuniunea poartă, de asemenea, numele „Ziua porților deschise”.

Am senzația că Ștefan Vuza marchează și astfel botezul unui vis al său, pe care ni l-a făcut cunoscut la puțin timp după preluarea combinatului din Borzești: revigorarea industriei chimice din România, repunerea pe soclul ei a unei industrii care în țara noastră, inclusiv în zona Onești-Borzești, a scris istorie. Și mai spunea omul de afaceri că ar vrea să creeze, practic, Compania Română de Chimie.

Ștefan Vuza deschide porțile Chimiei Românești!

Comentatorii de ocazie și mai ales cârcotașii au mormăit deseori la adresa omului care a intrat în afaceri cu profesia sa de bază de economist, nu de chimist. Nu știu câți ar mai îndrăzni să o facă și acum, deși sunt sigur că nu le-a pierit sămânța. Dar ceea ce a reușit Ștefan Vuza să facă la Borzești și la Râmnicu Vâlcea e de notorietate.

A făcut-o cu sacrificii, cu greutăți destule, cu reduceri de personal, cu alte probleme legate de situația acestora. Dar ce a rezultat este ceva sigur și chiar cu perspectivă. Și doar un exemplu mai dau: Chimcomplex va fi un pol important și în industria resurselor energetice noi precum hidrogenul, în condițiile restructurării unor asemenea industrii și ale renunțării la petrol, la gaz și la cărbune.

Petru Done (desteptarea.ro)