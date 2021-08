Sparle si soparle, 19.08.2021

Economistul Dan Vîlceanu (42 de ani), propunerea premierului pentru Ministerul Finanţelor, și-a început cariera politică la PSD, fiind președinte al tineretului Social Democrat Gorj din 2006 până în 2009. A trecut apoi la PDL Gorj, unde a avut funcția de secretar executiv în perioada 2011-2012 și pe urmă președinte al PDL Gorj între 2013 și 2015. Odată cu fuziunea cu PNL, Vîlceanu a rămas la șefia filialei liberale până acum. Mama sa, Elisabeta Vîlceanu este asociat unic al firmei Trefo s.r.l., companie care a derulat doar în 2020 contracte de peste 1 milion de dolari cu companii de stat: CET Govora, Compania Locală de Termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia. La Trafo s.r.l., Dan Vîlceanu a ocupat funcția de director economic, potrivit propriului CV.

In statiunea Baile Olanesti, atat turistii cat si localnicii sunt efectiv terorizati de camioanele incarcate cu lemne, care traverseaza zilnic orasul. De mai multe zile masinile pline, incarcate pana la refuz, trec chiar prin centrul statiunii tulburand linistea publica. Mai mult ca sigur ca firmele, care au exploatatii forestiere in zona, nu detin autorizatii ZILNICE de traversare a orasului Olanesti, iar incarcatura depaseste cu mult limita admisa, punand in pericol infrastructura rutiera! Un pod din centrul statiunii este GRAV afectat de camioanele incarcate cu lemne – ZECI DE TONE! Cine va fi responsabil pentru o eventuala TRAGEDIE?!

Tot la Olanesti, mai precis la Comanca, latifundiarul Gigi Becali construieste de zor, prin interpusi, un conac, o stana, o manastire (spune el). Deja si-a adus la statiune 500 de oi. Sa fie sanatos! Problema sesizata de mai multi localnici este ca masinile care transporta materiale de constructive in zona respectiva nu respecta limita de greutate si afecteaza drumurile. Inspectorii ARR, ISCTR ce spun? Dar Primaria Olanesti?