Proiectul prioritar pentru primarul Ştefan Bogdan este extinderea reţelei de gaze în oraşul Băbeni, un proiect comun, în care au fost prinse, prin realizarea unui parteneriat, şi localităţile Frânceşti şi Păuşeşti Otăsău: „Avem informaţii că proiectul nostru a trecut de Ministerul Dezvoltării şi are aviz favorabil, deci este bun, este fezabil şi urmează să intre în analiză la Ministerul Fondurilor Europene, pentru a ni se acorda aceşti bani. Suntem în colaborare cu Primăria Frânceşti şi Primăria Păuşeşti Otăsău, sunt şanse să realizăm acest proiect. Noi avem 800 de familii care vor beneficia de extinderi de gaze, dar în proiect una dintre condiţii era să fie 1000 de angajamente de branşare. Din această cauză am realizat acest parteneriat cu Primăria Frânceşti şi Primăria Păuşeşti Otăsău, pentru a avea şanse de reuşită, fiind trei localităţi”. În luna mai, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod Bonciu peste canalul Braia pe strada Bonciu, orașul Băbeni, jud. Vâlcea” în sumă estimată de 239.824 lei, inclusiv TVA. Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul local al orașului Băbeni, precum și din eventuale alte surse de finanțare. În acest an, Primăria orașului Băbeni dispune de un buget local estimat la suma de 34,64 milioane de lei. Consiliul Local al oraşului Băbeni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 25 februarie 2021, a aprobat participarea orașului Băbeni cu proiectul „Un viitor mai bun pentru comunitatea romă” la Apelul nr. 1 „Cresterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a 2-a, finanțat prin Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021. La capitolul infrastructură, edilul a declarat că trebuie terminate toate investițiile pe infrastructură, respectiv asfaltare, extindere gaze, trotuare, după care se va demara și construcția unui piețe agroalimentare chiar în centrul orașului. Încă de anul trecut, primarul Bogdan Ştefan a pregătit documentaţia pentru construcția unei pieţe centrale moderne.