Încă din primăvara acesti an, primarul localităţii Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, a finalizat proiectul „Centru de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu” din comuna Păuşeşti Măglaşi, în valoare de 2.639.106 de lei, finanţarea fiind asigurată prin POR 2014-2020: „Acest proiect pe care am reuşit să-l facem s-a realizat cu bani europeni atraşi, şi este un lucru foarte bun, deoarece clădirea din zona centrală a comunei, unde a fost şcoala veche, era neutilizată. Astfel, clădirea a fost transformată în Centru de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu. În cadrul proiectului s-au executat lucrări privind desfaceri parţiale ale zidăriei existente în vederea obţinerii unei funcţionalităţi, crearea unor spaţii luminate şi atractive, înlocuirea şi completarea instalaţiilor electrice, sanitare, termice şi de ventilare. Prin urmare, a fost o lucrare destul de amplă, totul s-a refăcut, iar din vechea clădire au rămas doar zidurile. Prin acest proiect este promovată incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale al persoanelor vârstnice din această localitate”. Prin Hotărârea nr. 8/2021, Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi a decis înfiinţarea serviciilor sociale „Centru de zi de asistenţă şi recuperare Păuşeşti-Măglaşi” și „Unitate de îngrijiri la domiciliu”. Bugetul local al Primăriei Păuşeşti Măglaşi pe anul 2021 are o prevedere de circa 7 milioane de lei. În acest an, Primăria Păuşeşti Măglaşi va finaliza lucrările de modernizare a trotuarelor de pe marginea drumului DN 67A, care traversează localitatea. „Investiţia a demarat în urmă cu trei ani şi s-a derulat treptat, cu fonduri din bugetul local. Am lucrat în funcţie de banii pe care i-am avut la dispoziţie. În total, a fost vorba de realizarea a câte 7 kilometri de alei pietonale moderne, pe fiecare dintre cele două părţi ale arterei principale din localitate”, a spus primarul Alexandru Dediu. Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi a aprobat anul trecut proiectul „Extindere sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Păușești Măglași”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 19.609.732 lei. Pentru mandatul acesta, primarul comunei Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, are în vedere realizarea următoarelor obiective: spital în fostul poligon auto; pod peste pârâul Cheia în punctul „La Drăgușin”; rețea de canalizare în toate satele pe fonduri europene, etc.