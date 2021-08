Primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac, a pregătit documentaţia pentru asfaltarea a 27 de drumuri, cu finanțare de la CNI

În vara acestui an, primarul comunei Vlădeşti, Adrian Cosac, a pregătit documentaţia pentru asfaltarea a 27 de drumuri, cu finanțare de la Compania Naţională de Investiţii: „Primele lucrări care vor începe pe CNI sunt câteva drumuri pe care s-au produs alunecări de teren. Este vorba de o investiţie de 5 milioane de lei, ce vizează 14 drumuri pe care se vor face lucrări de consolidare de maluri şi la terasament, rigole, podeţe. Mai avem un proiect de 100.000 euro pentru dotarea cu table interactive şi tablete a şcolii din localitate. Sper că Guvernul va da drumul cât mai curând la noi investiții de infrastructură”. Cel mai probabil, anul acesta, primarul Adrian Cosac va demara extinderea și modernizarea iluminatului public din Vlădești: „În ceea ce priveşte investiţiile, avem un proiect depus la Fondul de Mediu, pentru achiziţionarea a 450 de lămpi cu LED, care să asigure un iluminat stradal nocturn modern. Va fi vorba de un sistem de iluminat programat, în funcţie de intervalul orar. Vrem să avem becuri din stâlp în stâlp”. În acest an, Primăria comunei Vlădești are un buget local estimat la suma de circa 6 milioane de lei. Pe de altă parte, Consiliul local al comunei Vlădești, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.02.2021, a aprobat asocierea unităților administrativ-teritoriale Comuna Vlădești, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olănești și comuna Buneşti în vederea elaborării şi implementării proiectului „Construirea reţelei inteligente de distribuţie gaze naturale în comuna Vlădești, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olănești și comuna Bunești”. S-a mai aprobat încheierea unui acord de parteneriat între cele 5 unități administrativ-teritoriale. În acest an, Primăria comunei Vlădești va începe valorificarea turistică a platoului de la „Lacul Frumos”, o zonă care se pretează pentru sport, calitatea aerului din zonă, puternic ozonificat este o premisă pentru a valorifica în scop turistic. Pentru acest mandat, cel mai îndrăzneț proiect al primarului Adrian Cosac privește amenajarea unui complex balnear.